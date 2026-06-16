भारत में इंजीनियरिंग आज भी सबसे लोकप्रिय करियर विकल्पों में से एक है. लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि चाहे कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स करें, वेतन और रोजगार के अवसर समान होते हैं, तो ऐसा नहीं है. AI आने के बाद कुछ खास तरह के इंजीनियरिंग कोर्स करने वालों के लिए जॉब के मौके तेजी से बढ़े हैं जिसके चलते इन्हें अच्छे सैलरी ऑफर भी मिल रहे हैं.
इन इंजीनियरिंग कोर्सेज की बढ़ रही डिमांड
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE)
कंप्यूटर साइंस वर्तमान समय की सबसे अधिक मांग वाली इंजीनियरिंग शाखा मानी जाती है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में CSE स्नातकों के लिए बेहतरीन अवसर उपलब्ध हैं. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और अन्य बड़ी टेक कंपनियां इस क्षेत्र के छात्रों को उच्च वेतन पर नियुक्त करती हैं.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML)
AI और ML तेजी से उभरते हुए क्षेत्र हैं. बिजनेस, स्वास्थ्य, फाइनेंस और शिक्षा सहित लगभग हर उद्योग में इन तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है. इस क्षेत्र के इंजीनियरों को भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले पेशेवरों में गिना जाता है. आने वाले सालों में इनकी मांग और भी बढ़ने की संभावना है.
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE)
5G तकनीक, सेमीकंडक्टर निर्माण, एम्बेडेड सिस्टम और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के विस्तार ने ECE को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है. इस शाखा के इंजीनियर दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप डिजाइन जैसी उद्योगों में उच्च वेतन प्राप्त कर रहे हैं.
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डेटा साइंस और बिग डेटा इंजीनियरिंग
आज के डिजिटल युग में डेटा को नया ईंधन माना जाता है. कंपनियां बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण कर रही हैं. इसलिए डेटा साइंटिस्ट और बिग डेटा इंजीनियरों की मांग लगातार बढ़ रही है. यह क्षेत्र उच्च वेतन और तेज करियर विकास के लिए जाना जाता है.
साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग
साइबर हमलों और डेटा चोरी के बढ़ते खतरे के कारण साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ रही है. बैंकिंग, रक्षा, आईटी और ई-कॉमर्स कंपनियां अपने सिस्टम की सुरक्षा के लिए कुशल इंजीनियरों को बहुत अच्छा वेतन दे रही हैं.
रोबोटिक्स और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग
ऑटोमेशन और इंडस्ट्री 4.0 के दौर में रोबोटिक्स इंजीनियरों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है. विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है.
पेट्रोलियम और ऊर्जा इंजीनियरिंग
पेट्रोलियम इंजीनियरिंग लंबे समय से अच्छी सैलरी देने वाला कोर्स रहा है. नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के बढ़ते महत्व के कारण सौर और पवन ऊर्जा विशेषज्ञों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है.
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