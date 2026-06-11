विज्ञापन

Web Development Vs Data Science Vs Machine Learning: कौन सा कोर्स बेहतर

जो छात्र आईटी या कंप्यूटर साइंस में करियर बनाना चाहते हैं, वे Web Development, Data Science और Machine Learning पढ़ना चाहते हैं. लेकिन उनके मन में सवाल रहता है कि कौन सा कोर्स करना उनके लिए सही रहेगा

Read Time: 3 mins
Share
Web Development Vs Data Science Vs Machine Learning: कौन सा कोर्स बेहतर

Web Development Vs Data Science Vs Machine Learning: जो छात्र आईटी या कंप्यूटर साइंस में करियर बनाना चाहते हैं, वे Web Development, Data Science और Machine Learning पढ़ना चाहते हैं. लेकिन उनके मन में सवाल रहता है कि कौन सा कोर्स करना उनके लिए सही रहेगा, जिससे करियर को सही दिशा मिल सके. अगर आप भी यही जानना चाहते हैं तो इन तीनों कोर्सों के बारे में जानें और ये समझें कि आपके लिए सही कोर्स कौन सा है.   

Web Development का कोर्स 

Web Development का मुख्य काम वेबसाइट और वेब एप्लिकेशन बनाना होता है. इसमें Front End, Back End और Full Stack Development शामिल है. वेब डेवलपर्स HTML, CSS, JavaScript, React, Angular, और डेटाबेस जैसी तकनीकों के साथ काम करते हैं.   

अगर आपको डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस और इंटरैक्टिव डिजिटल प्रोडक्ट बनाना पसंद है, तो Web Development अच्छा विकल्प हो सकता है. 

Data Science का कोर्स 

Data Science डेटा का विश्लेषण करके महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है. इसमें Statistics, Python, SQL, Data Visualization और Predictive Analytics जैसे कौशल की जरूरत होती है. Data Scientists बड़ी मात्रा में डेटा से उपयोगी जानकारी निकालकर कंपनियों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं.   

बैंकिंग, हेल्थकेयर, ई-कॉमर्स, मार्केटिंग और फाइनेंस सहित लगभग हर उद्योग में डेटा साइंटिस्ट की मांग बढ़ रही है. 

IIT, NIT के अलावा देश के प्रतिष्ठित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्‍ट

Machine Learning का कोर्स 

Machine Learning, Artificial Intelligence का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसमें ऐसे मॉडल और एल्गोरिद्म बनाए जाते हैं, जो डेटा से सीखकर भविष्यवाणी कर सकें और निर्णय ले सकें.   

यह क्षेत्र Web Development और Data Science की तुलना में अधिक तकनीकी और चुनौतीपूर्ण माना जाता है. इसमें Python, Deep Learning, Linear Algebra, Statistics और Algorithms की मजबूत समझ आवश्यक होती है.   

तीनों में सुनहरा भविष्य 

विशेषज्ञों के अनुसार तीनों क्षेत्रों का भविष्य मजबूत है. Web Development को Evergreen Career माना जाता है क्योंकि वेबसाइट और वेब ऐप्स की जरूरत लगातार बनी रहेगी. Data Science में कंपनियों द्वारा डेटा आधारित निर्णय लेने के कारण मांग बढ़ रही है. वहीं AI और Machine Learning सबसे तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में शामिल हैं और इनमें विशेषज्ञों की मांग लगातार बढ़ रही है. आप अपनी रुचि के अनुसार इन तीनों में से किसी भी कोर्स का चुनाव कर सकते हैं. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Web Development, Web Development Vs Data Analytics Vs Machine Learning, Data Science, Data Science And AI, Data Science And Artificial Intelligence
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com