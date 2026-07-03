UPTET 2026 Exam Live Update: 2 जुलाई से शुरू हुई यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) 2026 का आज दूसरा दिन है. कल एग्जाम सभी केंद्रों पर शांति से संपन्न हुआ है. पहले दिन की दोनों पालियों में कुल 8,07,636 उम्मीदवारों को परीक्षा देनी था. जिसमें से कुल 6,84,614 यानी 84.76% अभ्यर्थियों एग्जाम देने पहुंचे. वहीं आज भी ये एग्जाम दो पालियों में हो रहा है. परीक्षा केंद्र के बाहर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं. हर एक उम्मीदवारों की अच्छे से चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है.

UPTET 2026 Exam Live Update-