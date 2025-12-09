विज्ञापन

Success Story: ब्यूटी विद ब्रेन...लेडी सिंघम के नाम से फेमस हैं IPS अंशिका वर्मा, कुछ ऐसा रहा सफर

Success Story: IPS अंशिका वर्मा जो एक तेज तरार्र ऑफिसर हैं, उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है. जानिए उनकी सफलता की कहानी.

Read Time: 2 mins
Share
Success Story: ब्यूटी विद ब्रेन...लेडी सिंघम के नाम से फेमस हैं IPS अंशिका वर्मा, कुछ ऐसा रहा सफर
नई दिल्ली:

IAS Success Story: उत्तर प्रदेश कैडर की तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी अंशिका वर्मा (Anshika Verma IPS), जिन्हें उनके तेवर और प्रशासनिक कैपसिटी के कारण 'लेडी सिंघम' के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में बरेली साउथ की एएसपी के रूप में लगातार क्राइम कंट्रोल को संभाल रही हैं. महिलाओं से जुड़े मुद्दों और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देना उनके कार्यकाल का मुख्य फोकस रहा है. इस वजह से काफी चर्चा में रहती है साथ ही उनकी सक्सेस स्टोरी भी लोगों के लिए एक मोटिवेशन भी है. 

तेजतर्रार प्रशासनिक क्षमता

2021 बैच की IPS अधिकारी अंशिका वर्मा बरेली से पहले आगरा और गोरखपुर जैसे संवेदनशील जिलों में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. उनका काम अनुशासित और कठोर नियम के लिए जानी जाती है.  अंशिका वर्मा न केवल एक पुलिस अधिकारी हैं, बल्कि वह मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित भी हैं. वर्तमान में, वह बरेली में पहली महिला SOG (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) कमांडो यूनिट का नेतृत्व कर रही हैं.

IPS बनने तक का सफर

IPS अंशिका वर्मा की कहानी कड़ी मेहनत का एक प्रेरक उदाहरण है, जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के सिविल सेवा परीक्षा पास की और एक प्रभावशाली पुलिस अधिकारी बनकर उभरीं. अंशिका वर्मा 2020 बैच की ऑफिसर हैं. उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2020 (UPSC Civil Service Exam) को क्लियर करते हुए 136वीं रैंक हासिल की थी. उन्होंने अपनी पढ़ाई नोएडा के गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की.

इससे पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में बीटेक डिग्री हासिल की थी. लेकिन इस दौरान उन्हें सिविल सर्विसेज करने का फैसला किया. एक बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर ना होने के बाद उन्होंने दोबारा अटेंप्ट किया और बिना कोचिंग के दूसरी बार में यह सफलता हासिल की.

ये भी पढ़ें-Delhi Nursery Admission: बच्चे की उम्र चार साल एक महीना है तो कौन सी क्लास में मिलेगा एडमिशन? जान लीजिए जवाब

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Success Story, Success Story Hindi, IPS Anshika Verma, Success Story Examples, Upsc Success Josh
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com