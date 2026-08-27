विज्ञापन

UPTET 2026 रिजल्ट जारी, स्कूलों में पढ़ा रहे 62 हजार टीचर हुए फेल, जानें कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स

UP TET 2026 रिजल्ट के अनुसार 5.71 लाख उम्मीदवारों ने प्राथमिक स्तर के लिए क्वालीफाई किया है, जबकि 7.59 लाख उम्मीदवारों ने उच्च प्राथमिक स्तर के लिए क्वालीफाई किया है.

Read Time: 2 mins
Share
UPTET 2026 रिजल्ट जारी, स्कूलों में पढ़ा रहे 62 हजार टीचर हुए फेल, जानें कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स
परीक्षा 2 जुलाई से 4 जुलाई तक आयोजित की गई थी.

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने UPTET रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवार ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) दी थी. वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. UPTET 2026 परीक्षा पूरे राज्य में 2 जुलाई से 4 जुलाई तक आयोजित की गई थी. यह परीक्षा दो पेपरों के लिए हुई थी. पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए और पेपर 2 कक्षा 6 से 8 के लिए. रिजल्ट के अनुसार प्राइमरी स्तर पर 80.07% और अपर प्राइमरी स्तर पर 71.85% उम्मीदवार सफल हुए हैं.

UPTET Result 2026 कैसे चेक करें?

  1. UPTET 2026 का रिजल्ट ऑनलाइन चेक  UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  2. होमपेज पर UPTET Result 2026 का लिंक होगा.
  3. रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.
  4. लॉगिन पेज पर मांगी गई जानकारी भरें.
  5. Submit/Login पर क्लिक करें.
  6. UPTET Result 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  7. अपने qualifying status को चेक करें.
  8. भविष्य के लिए रिजल्ट को डाउनलोड कर लें.
कितने उम्मीदवारों ने दिया एग्जामसफल अभ्यर्थीसफलता प्रतिशत
Primary (कक्षा 1 से 5) - 7,13,648 ने एग्जाम दिया था.5,71,43580.07%
Upper Primary (कक्षा 6 से 8) का एग्जाम- 10,57,021उम्मीदवारों ने दिया था7,59,51371.85%

UPTET 2026 रिजल्ट में टीचर का कैसा रहा प्रदर्शन

Primary स्तर की परीक्षा में कुल 1,22,405 शिक्षक जो पहले से सेवा में, शामिल हुए थे. इनमें से 93,387 शिक्षक सफल हुए हैं. यानी पास प्रतिशत 76.29% रहा. जबकि Upper Primary स्तर पर 1,46,394 शिक्षक  शामिल हुए थे. इनमें से 1,13,384 शिक्षक एग्जाम पास कर सके. सफलता प्रतिशत 77.45% रहा.

 कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स

सामान्य  वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 150 में से 90 अंक लाना जरूरी है.  अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 82 अंक (55%), अनुसूचित जनजाति के लिए   82 अकं   (55%) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 82 अंक (55%) लाना जरूरी है.

ये  भी पढ़ें-स्कूलों में पढ़ा रहे टीचर्स के लिए CTET निकालना आसान या फिर TET? जानें पासिंग मार्क्स

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Up Tet 2026 Result Download, UP TET 2026 Exam, UP TET 2026 News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com