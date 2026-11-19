सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि यूपी प्राइमरी सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा कैंसिल हो गई है. ये इतनी तेजी से वायरल हुआ है कि बात उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग तक पहुंच गई. उसके बाद उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने इसका खंडन करते हुए कहा कि ये सूचना भ्रामक है. परीक्षा कैंसिल नहीं हुई है.

उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग की तरफ से बताया गया कि आयोग के संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक व्यक्ति/संस्था सोशल मीडिया पर आयोग के ही आधिकारिक लेटरहेड, लोगो, और उपसचिव संजय कुमार सिंह के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर महत्वपूर्ण सूचना के नाम से दिनांक 3 और 4 दिसंबर को आयोजित होने वाली प्राइमरी सहायक शिक्षक परीक्षा के निरस्त होने का दावा किया है. आयोग ने आगे कहा कि ये सूचना पूरी तरह से फर्जी है. परीक्षा नियत दिन, समय और स्थान पर ही होगी. आमलोगों और अभ्यर्थियों से खासकर आयोग ने कहा कि ऐसी सूचनाओं को फारवर्ड मत करें. आयोग से संबंधित सभी सूचनाएं केवल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.upessc.up.gov.in/ और एक्स अकाउंट https://x.com/upesscprayagraj पर शेयर की जाती हैं.

उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के इस खंडन से एक बार फिर सोशल मीडिया के खतरे सामने आ गए हैं. कोई भी व्यक्ति एक गलत सूचना के जरिए कैसे पूरे सिस्टम को हिला सकता है. इसके साथ ही ऐसी सूचनाओं के जरिए कितने लोगों को प्रभावित कर सकता है. इसीलिए एक्सपर्ट्स की तरफ से भी कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर आई किसी भी जानकारी को बगैर क्रॉस चेक किए हकीकत मत मान लें, अन्यथा इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है.

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