यूपी बोर्ड की किस परीक्षा के बीच कितना गैप? ये है डेटशीट से जुड़ी हर जानकारी

UP Board Exam 2026 की डेटशीट जारी हो चुकी है, लेकिन इस बार एग्जाम में ज्यादा टाइम के लिए गैप नहीं दिया गया है.

नई दिल्ली:

UP Board Exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) ने 10वीं, 12वीं परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी गई है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे अपनी तैयारी तेज कर लें, क्योंकि एग्जाम को लेकर ज्यादा दिन बचे हैं. यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं  18 फरवरी 2026 से शुरू होंगी और 12 मार्च 2026 तक चलेंगी. एग्जाम के लिए टाइम-टेबल इस बार काफी पहले आ चुका है, ताकि स्टूडेंट्स इस हिसाब से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सके.इस बार परीक्षा में ज्यादा दिनों का गैप नहीं है. 

10वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू

एक या दो दिन के गैप के अंदर ही परीक्षाओं का आयोजन  होगा. ऐसे में स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम को लेकर जमकर तैयारी पहले ही कर लें. हालांकि एग्जाम के बीच के गैप में आप रिवाइज कर सकते हैं. 10वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 को समाप्त होंगी. परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और शाम 2:00 बजे से 5:15 बजे तक है.

यूपी बोर्ड 10वीं डेटशीट (UP Board 10th Datesheet 2026)
बुधवार – 18 फरवरी 2026
सुबह 8:30 – 11:45 — हिंदी

दोपहर 2:00 – 5:15 — प्रारम्भिक हिंदी

19 फरवरी 2026 (गुरुवार)
सुबह 8:30 – 11:45 — कंप्यूटर

दोपहर 2:00 – 5:15 — सिलाई

20 फरवरी 2026 (शुक्रवार)
सुबह 8:30 – 11:45 — सामाजिक विज्ञान

दोपहर 2:00 – 5:15

21 फरवरी 2026 (शनिवार)
सुबह 8:30 – 11:45 

23 फरवरी 2026 (सोमवार)

सुबह 8:30 – 11:45 — अंग्रेजी

दोपहर 2:00 – 5:15 — इलेक्ट्रीशियन, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, प्लम्बर, सिक्योरिटी, आईटी/आईटीईएस, मोबाइल रिपेयर, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिटेल ट्रेडिंग

24 फरवरी 2026 (मंगलवार)
सुबह 8:30 – 11:45 — NCC

दोपहर 2:00 – 5:15 — ह्यूमन साइंस

25 फरवरी 2026 (बुधवार)
सुबह 8:30 – 11:45 — साइंस

दोपहर 2:00 – 5:15 —

26 फरवरी 2026 (गुरुवार)
सुबह 8:30 – 11:45 — गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली

दोपहर 2:00 – 5:15 —

27 फरवरी 2026 (शुक्रवार)
सुबह 8:30 – 11:45 —

दोपहर 2:00 – 5:15 — गणित

28 फरवरी 2026 (शनिवार)
सुबह 8:30 – 11:45 — संस्कृत

दोपहर 2:00 – 5:15 — संगीत वादन

7 मार्च 2026 (शनिवार)
सुबह 8:30 – 11:45 — वाणिज्य

दोपहर 2:00 – 5:15

9 मार्च 2026 (सोमवार)
सुबह 8:30 – 11:45 — उर्दू

10 मार्च 2026 (मंगलवार)
सुबह 8:30 – 11:45 — चित्रकला, रंजनकला

11 मार्च 2026 (बुधवार)
सुबह 8:30 – 11:45 — म्यूजिक सिंगिंग

दोपहर 2:00 – 5:15 — पाली, अरबी, फारसी

12 मार्च 2026 (गुरुवार)
सुबह 8:30 – 11:45 — कृषि

दोपहर 2:00 – 5:15 
 

