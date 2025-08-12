कल जारी होगा UP B.ED काउंसलिंग राउंड 2 सीट का Allotment रिजल्ट

UP B.ED Counselling 2025 : बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की ओर से कल यानी 13 अगस्त 2025 को यूपी बीएड काउंसलिंग 2025 के पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. जिन लोगों ने इस काउंसलिंग भाग लिया था वो bujhansi.ac.in आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आपको बता दें कि रिजल्ट चेक करने के लिए अभ्यर्थियों के पास आईडी और पासवर्ड होना जरूरी है.

बता दें कि इस काउंसलिंग में करीब 2.5 लाख सीटों पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस दो फेस में आयोजित होगी.

यूपी बीएड JEE 2025 की तारीखें - UP B.Ed JEE 2025 Dates