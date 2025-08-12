कल जारी होगा UP B.ED काउंसलिंग राउंड 2 सीट का Allotment रिजल्ट

राउंड 2 सीट रिलीज/सीट मैट्रिक्स राउंड 2 26 अगस्त 2025 को होगा और रजिस्ट्रेशन 27 अगस्त 2025.
UP B.ED Counselling 2025 : बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की ओर से कल यानी 13 अगस्त 2025 को यूपी बीएड काउंसलिंग 2025 के पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. जिन लोगों ने इस काउंसलिंग भाग लिया था वो bujhansi.ac.in आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आपको बता दें कि रिजल्ट चेक करने के लिए अभ्यर्थियों के पास आईडी और पासवर्ड होना जरूरी है.
कैसे बन सकते हैं मेट्रो ड्राइवर, क्या है मिनिमम क्वाालिफिकेश, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी..?
बता दें कि इस काउंसलिंग में करीब 2.5 लाख सीटों पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस दो फेस में आयोजित होगी.
यूपी बीएड JEE 2025 की तारीखें - UP B.Ed JEE 2025 Dates
- पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 13 अगस्त को जारी होगा. इसके लिए रिपोर्टिंग/अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड 14 अगस्त से 25 अगस्त 2025 तक होगा.
- राउंड 2 सीट रिलीज/सीट मैट्रिक्स राउंड 2 26 अगस्त 2025 को होगा और रजिस्ट्रेशन 27 अगस्त 2025.
- चॉइस फिलिंग 28 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक होगा
- सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 1 सितंबर 2025 को जारी होगा
- इसके लिए भुगतान और कॉलेज रिपोर्टिंग/अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड 2 सितंबर से 4 सितंबर 2025 तक होगा.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं