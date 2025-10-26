विज्ञापन

CSIR UGC NET दिसंबर रजिस्ट्रेशन की बढ़ी तारीख, अब 27 अक्टूबर तक करें अप्लाई

CSIR UGC NET December 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सीएसआईआर यूजीसी नेट (CSIR UGC NET) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की तारीख बढ़ा दी गई है.

नई दिल्ली:

CSIR UGC NET December 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सीएसआईआर यूजीसी नेट (CSIR UGC NET)  ने आवेदन करने की तारीखों को बढ़ा दिया है. जिन उम्मीदवारों ने अबतक नहीं किया है उनके पास एक और मौका है, अब वे 27 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इससे पहले एनटीए ने आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर तय की गई थी. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्दी से आवेदन कर लें.

एनटीए (NTA) की ओर से  सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2025 सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू हुई थी. एग्जाम का आयोजन 18 दिसंबर 2025 है. बता दें, फीस जमा करने की आखिरी तारीख 28 अक्टूबर 2025 है. एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन 30 अक्टूबर को शुरू होगा और 1 नंवबर तक मौका मिलेगा. बता दें कि सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा JRF  असिस्टेंट प्रोफेसर पद की पात्रता  और Phd एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है. ये परीक्षा साल में दो बार की जाती है. 

एप्लीकेशन फीस

सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के लिए जनरल कैटेगरी वालों को 1150 रुपये देना होगा. वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी वालों को 600 रुपये देना होगा औऱ एससी/एसटी/ दिव्यांग 325 रुपये देना होगा.आप नेट बैंकिंग  और यूपीआई के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं. 

आयु सीमा

जेआरएफ के लिए उम्मीदवारों की आयु 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए.एससी, एसटी, थर्ड जेंडर, PWD, महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा 5  साल तक और ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) के लिए 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है. हालांकि, लेक्चरशिप (एलएस) या असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन करने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है.

