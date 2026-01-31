CSIR NET Result 2026: जारी हुआ दिसंबर परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें फटाफट चेक

CSIR NET Result out link 2026 : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने दिसंबर 2025 सत्र की परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं. उम्मीदवार अब अपना स्कोरकार्ड और फाइनल आंसर की (Final Answer Key) आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए आपको किसी साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से भी इसे देख सकते हैं. रिजल्ट देखने का तरीका हम आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें- GTU Result 2026: गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने जारी किए UG और PG के नतीजे, ऐसे डाउनलोड करें अपनी मार्कशीट

कैसे चेक करें CSIR UGC NET Result

सबसे पहले NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर 'Latest Notification' या 'Candidate Activity' वाले सेक्शन को देखें.

यहां आपको "CSIR UGC NET December Result 2026" का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें.

अब एक नया लॉगिन पेज खुलेगा. यहां अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि (DOB) भरें.

स्क्रीन पर दिख रहा Captcha डालें और Submit बटन पर क्लिक करें.

आपका रिजल्ट और स्कोरकार्ड सामने आ जाएगा. इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें.

CSIR NET Result out link 2026: क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

जब आप अपना स्कोरकार्ड या आंसर की डाउनलोड करेंगे, तो उसमें आपका नाम, रोल नंबर, परीक्षा का शहर, शिफ्ट की टाइमिंग और आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की पूरी जानकारी दी गई होगी.

CSIR NET Result out link 2026: आगे क्या होगा?

रिजल्ट आने के बाद अब सफल उम्मीदवारों को उनके स्कोर के आधार पर JRF (Junior Research Fellowship) और असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता मिलेगी. चयन की प्रक्रिया में आवेदन, एडमिट कार्ड, परीक्षा और अब रिजल्ट के बाद फाइनल सिलेक्शन की बारी है.

CSIR NET Result out link 2026: कब हुई थी परीक्षा?

आपको याद दिला दें कि इस परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2025 को समाप्त हुई थी. इसके बाद देशभर में 18 दिसंबर 2025 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था.

