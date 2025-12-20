विज्ञापन

कहीं आपकी यूनिवर्सिटी भी तो नहीं है फर्जी? UGC ने जारी की लिस्ट, दिल्ली का ये कॉलेज भी शामिल

UGC Fake Universities List: यूजीसी की तरफ से लगातार उन कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की जाती है, जो पूरी तरह से फर्जी हैं. इन यूनिवर्सिटी से पढ़े छात्रों की डिग्री भी मान्य नहीं होती है.

UGC Fake Universities List: यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC की तरफ से एक बार फिर फर्जी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें दिल्ली का भी एक कॉलेज शामिल है. अपने नोटिस में यूजीसी की तरफ से साफ कहा गया है कि इन संस्थानों की तरफ से जारी कोई भी डिग्री या फिर डिप्लोमा किसी भी सरकारी नौकरी या सरकारी संस्थानों में दाखिले के लिए मान्य नहीं है. इसमें कहा गया है कि ये संस्थान डिग्री देने के लिए अधिकृत नहीं हैं, क्योंकि इन्हें यूजीसी की तरफ से मान्यता नहीं मिली है. बिना मान्यता के ही ये कॉलेज चल रहे हैं और छात्रों को डिग्री भी दे रहे हैं. 

दिल्ली का ये कॉलेज भी शामिल

यूजीसी ने दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सॉल्यूशन को फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट में शामिल किया है. ये संस्थान यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2(f)/धारा 3 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है. यानी जिन छात्रों ने इस कॉलेज से डिग्री ली है, वो किसी भी काम की नहीं है. यूजीसी की तरफ से भी तमाम छात्रों और उनके पेरेंट्स को चेतावनी दी गई है कि वो इस संस्थान में एडमिशन लेने की भूल न करें. 

दिल्ली के फर्जी संस्थानों की लिस्ट

  • ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेज (AIIPHS) स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी
  • नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सॉल्यूशन
  • कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली
  • यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, दिल्ली
  • वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली
  • एडीआर-सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली
  • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, नई दिल्ली
  • विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ-एंप्लॉयमेंट, संजय एन्क्लेव, दिल्ली
  • आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, रिठाला, रोहिणी, दिल्ली
  • वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी (WPUNU), पीतमपुरा, नई दिल्ली
  • इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, कोटला मुबारकपुर

यूपी में ये यूनिवर्सिटी हैं फर्जी

  • गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद
  • नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी), अचलताल, अलीगढ़
  • भारतीय शिक्षा परिषद, फैजाबाद रोड, लखनऊ
  • महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सेक्टर 110, नोएडा

पश्चिम बंगाल के फर्जी संस्थान

  • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता
  • इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, डायमंड हार्बर रोड

आंध्र प्रदेश के फर्जी कॉलेज

  • क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी
  • बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, विशाखापत्तनम

इनके अलावा भी बाकी राज्यों की फर्जी यूनिवर्सिटी और संस्थानों के नाम यूजीसी की लिस्ट में शामिल हैं. इनमें महाराष्ट्र की राजा अरबी यूनिवर्सिटी (नागपुर), पुडुचेरी का श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (थिलास्पेट), कर्नाटक की बड़गानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी (बेलगाम) और केरल की सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, किशनपट्टम का नाम शामिल है. ऐसे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने की गलती न करें और फॉर्म भरने से पहले यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उसकी मान्यता जरूर देख लें. 

