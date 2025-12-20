NIFT परीक्षा देने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, फीस में हो गई इतनी कटौती

NIFT 2026-27 Application Fees: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) में एडमिशन के लिए आवेदन करने वालों को बड़ी राहत दी गई है. बताया गया है कि तमाम ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए आवेदन शुल्क कम कर दिया गया है. NIFT ने 2026-27 सत्र के लिए फैशन डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के तमाम स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा शुल्क कम किया है. कपड़ा मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है. साथ ही ये भी बताया गया है कि कहां कितनी फीस कम की गई है.

कितनी फीस हुई कम?

सत्र 2026-27 के लिए ओपन, ओबीसी (एनसीएल) और ओपन-ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 3,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों की श्रेणी (पीडब्ल्यूडी) में आने वाले उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1,500 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया. यानी छात्रों की जेब पर पड़ने वाला बोझ काफी हद तक कम कर दिया गया है.

कब तक भरे जाएंगे आवेदन?

प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 जनवरी, 2026 है. इसके बाद आवेदन करने वालों से लेट फीस वसूली जाएगी. लेट फीस के साथ उम्मीदवार 7 से 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं. NIFT परीक्षा की तारीख 8 फरवरी 2026 है. अगर आप भी फैशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अगले दो हफ्ते में फॉर्म भर सकते हैं.

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) 100 से ज्यादा शहरों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) और पेन-पेपर आधारित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी. बता दें कि NIFT कपड़ा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है. हर साल यहां एडमिशन के लिए हजारों आवेदन आते हैं, जिनमें से परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाता है.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) के लिए आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों के लिए पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसमें सिटी स्लिप और बाकी तमाम तरह की जानकारी शामिल होगी.