महंगी कोचिंग नहीं, इन सरकारी स्कूलों से निकल रहे IITian और डॉक्टर, जानिए देश के टॉप Government Schools

हमारे देश के ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं, जहां के छात्र लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए UPSC, JEE और NEET जैसी कठिन परीक्षाओं को पास कर रहे हैं. साथ ही इस धारणा को भी तोड़ रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं करवाई जाती है और महंगी कोचिंग लेने पर ही UPSC, JEE और NEET जैसी कठिन परीक्षाओं में कामयाबी हासिल की जा सकती है. आइए जानते हैं, इन सरकारी स्कूलों के बारे में जहां की पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ रही है.

देश के टॉप Government Schools

जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV)

जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) में गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है. इन स्कूलों में छठी से 12वीं तक की शिक्षा, खाना और यूनिफॉर्म पूरी तरह से फ्री होती है. अनुभवी शिक्षकों और अनुशासित माहौल के कारण यहां के बच्चे काफी होनहार होते हैं. हर साल IIT-JEE और NEET में शानदार प्रदर्शन करके दिखाते हैं.

जवाहर नवोदय विद्यालय के 4,197 छात्रों ने इस साल JEE मेन पास किया है.

साल 2016 में JEE Main एग्जाम में 10,247 JNV छात्र शामिल हुए थे. जिनमें से 4,292 क्वालिफ़ाई हुए थे.

इसी तरह से साल 2018 में 11,656 छात्र JEE Main में शामिल हुए, 4,360 ने JEE Main क्वालिफ़ाई किया था. 640 ने JEE Advanced भी पास किया था.

साल 2018 के NEET एग्जाम में 9,942 JNV छात्र शामिल हुए और 8,407 क्वालिफाई हुए थे.

इस स्कूल से पास हुए कई छात्रों ने UPSC एग्जाम भी क्रैक किया है.

केंद्रीय विद्यालय (KV) और नवोदय विद्यालय

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) के तहत आने वाले केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के बच्चों ने भी इन एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है. केंद्रीय विद्यालय के छात्रों ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) एडवांस्ड 2019 में शानदार करके दिखाया था. JEE एडवांस्ड में शामिल हुए 6,094 KV छात्रों में से 1,019 छात्र क्वालिफ़ाई हुए थे. केंद्रीय विद्यालय के छात्र देवाशीष रॉय ने 2025 में जेईई एडवांस्ड में 93.10 का परसेंटाइल हासिल किया था.

इसी तरह से मेडिकल में एडमिशन के लिए होने वाले नेशनल लेवल के एंट्रेंस टेस्ट, यानी NEET में शामिल होने वाले लगभग 14,500 नवोदय विद्यालय के छात्रों में से 12,654 छात्र क्वालिफाई हुए थे.

राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय

दिल्ली सरकार का राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय (RPVV) के छात्रों ने भी IIT-JEE और NEET में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है. पश्चिम विहार स्थित सरकारी स्कूल 'राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय' के पांच छात्रों ने प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) में दाखिला हासिल किया था. इतना ही नहीं स्कूल के 22 छात्र NEET परीक्षा पास करने में भी सफल रहे थे.

कैसे मिलेगा दाखिला

इन सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का खर्चा बहुत ही कम होता है. हर कोई आसानी से इन स्कूलों के जरिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलावा सकता है. हालांकि इन स्कूलों में दाखिला इतनी आसानी से नहीं मिलता है, दााखिल के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जो बच्चे ये एग्जाम पास करने में कामयाब रहते हैं, उन्हें ही एडमिशन मिल पाता है.

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