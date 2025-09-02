IAS अधिकारियों का कौन होता है बॉस, किसे सौंपते हैं अपनी Work Report...?

IAS Officer kise karte hain report : IAS अधिकारी यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी देश और राज्यों के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ माने जाते हैं. उनका काम केवल दफ्तर तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो सीधे जनता तक योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यही वजह है कि UPSC की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है और लाखों युवा IAS बनने का सपना देखते हैं. हालांकि, ज्यादातर लोग ये तो जानते हैं कि IAS अधिकारी क्या काम करते हैं. लेकिन ये नहीं जानते कि वो अपनी वर्क रिपोर्ट किसे सौंपते हैं और उनका असली बॉस कौन होता है. आइए इसे विस्तार से समझते हैं...

6 ऐसे रोचक GK सवाल, जिन्हें जानकर आपका दिमाग जाएगा चकरा ! जवाब देना नहीं है आसान



IAS अधिकारी किसे देते हैं रिपोर्ट?

IAS अधिकारियों की जिम्मेदारियां उनके पद और स्थान पर निर्भर करती हैं. अगर कोई IAS अधिकारी राज्य सरकार में कार्यरत है, तो उसकी रिपोर्टिंग आमतौर पर संबंधित विभाग के सचिव और मंत्री को होती है. यानी वो अपनी डेली से लेकर मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट सब विभागीय सचिव को सौंपते हैं. जिसमें विभाग की योजनाओं की स्थिति, प्रगति, और समस्याओं का पूरा डिटेल होता है. वहीं, केंद्र सरकार में काम करने वाले IAS अधिकारी सीधे उस मंत्रालय के सचिव को रिपोर्ट करते हैं, जहां उनकी पोस्टिंग होती है.

इन रिपोर्टों का मकसद केवल औपचारिकता पूरा करना नहीं होता, बल्कि इसके जरिए ये तय होता है कि सरकारी योजनाएं जमीन पर कितनी प्रभावी हो रही हैं और आगे सुधार की जरूरत कहां है. इसी रिपोर्टिंग सिस्टम से प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है.



IAS अधिकारी का बॉस कौन होता है?

ये सवाल युवाओं के मन में अक्सर उठता है कि IAS का असली बॉस कौन होता है. दरअसल, IAS अधिकारियों का सबसे बड़ा बॉस कैबिनेट सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी होता है. केंद्र स्तर पर यही अधिकारी IAS अधिकारियों के काम की निगरानी करता है और उन्हें दिशा निर्देश देने का काम करता है. इसे IAS अधिकारियों का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है.

राज्य स्तर पर IAS अधिकारी मुख्यमंत्री और अपने विभाग के प्रधान सचिव के अधीन काम करते हैं. मतलब ये कि राज्य में उनकी जिम्मेदारी सीधे मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति होती है. इसके अलावा, मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी समय-समय पर उनके कामकाज की समीक्षा करते हैं.



प्रधानमंत्री तक पहुंच

कैबिनेट सचिव की खासियत ये है कि वह सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है और देश के प्रशासनिक फैसलों में उन्हें सलाह देता है. यानी IAS अधिकारियों की रिपोर्टिंग का सबसे ऊंचा स्तर प्रधानमंत्री के दफ्तर तक पहुंचता है. इसे भारतीय प्रशासनिक सेवा की सबसे बड़ी ताकत और जिम्मेदारी कहा जा सकता है. वर्तमान में कैबिनेट सचिव के पद पर टी.वी. सोमनाथन कार्यरत हैं, जो पूरे देश के IAS अधिकारियों को मार्गदर्शन देने और नीतियों के क्रियान्वयन की निगरानी करने का काम कर रहे हैं.