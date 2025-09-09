विज्ञापन

JEECUP Counselling 2025 के राउंड 7 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हुआ जारी, यहां करें चेक

जिन उम्मीदवारों का नाम लिस्ट में है उन्हें दी गई तारीख पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा करना होगा. 

Read Time: 2 mins
Share
JEECUP Counselling 2025 के राउंड 7 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हुआ जारी, यहां करें चेक
JEECUP Counselling 2025 : सभी जिलों में बने सहायता केंद्र पर उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

JEECUP Counselling 2025 : JEECUP Counselling के राउंड 7 की सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है. ऐसे में उम्मीदवार jeecup.admission.nic.in पर लॉगिन करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. जिन उम्मीदवारों का नाम लिस्ट में है उन्हें दी गई तारीख पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा करना होगा. 

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने NCWEB स्पेशल ड्राइव कटऑफ लिस्ट की जारी, यहां करें चेक

JEECUP Counselling 2025 सीट अलॉटनमेंट कैसे करें चेक

  • सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • अब राउंड 7 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट लिंक पर क्लिक करके देखें
  • एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालें. अब आपकी सीट अलॉटमेंट की जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी.

इन डेट्स का रखें ध्यान

  • सभी जिलों में बने सहायता केंद्र पर उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी की जाएगी
  • सीट मिलने के बाद उम्मीदवार को 3250 ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी.
  • अगर दी गई तारीख पर फीस जमा नहीं हुआ या डॉक्यूमेंट वैरिफाई नहीं हुआ तो फिर आपकी सीट रद्द कर दी जाएगी
  • बता दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उम्मीदवार को 15 सितंबर शाम 5 बजे तक अपने आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करना होगा. 
  • वहीं, सीट विड्रा करने की डेट 14 सितंबर 2025 है.
  • जरूरी बात जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वैरिफाई है उन्हें दोबारा कराने की जरूरत नहीं है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
JEECUP Counselling 2025, JEECUP Counselling 2025 Round 7, JEECUP Counselling Round 7 Seat Allotment 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com