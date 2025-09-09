JEECUP Counselling 2025 के राउंड 7 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हुआ जारी, यहां करें चेक

JEECUP Counselling 2025 : JEECUP Counselling के राउंड 7 की सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है. ऐसे में उम्मीदवार jeecup.admission.nic.in पर लॉगिन करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. जिन उम्मीदवारों का नाम लिस्ट में है उन्हें दी गई तारीख पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा करना होगा.

JEECUP Counselling 2025 सीट अलॉटनमेंट कैसे करें चेक

सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

अब राउंड 7 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट लिंक पर क्लिक करके देखें

एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालें. अब आपकी सीट अलॉटमेंट की जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी.

इन डेट्स का रखें ध्यान