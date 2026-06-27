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अब महाराष्ट्र में TET का पेपर लीक, टाली गई 28 जून की परीक्षा

पेपर लीक की आशंका को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 28 जून को होने वाली TET परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है. शिक्षा विभाग परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में करेगा.

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अब महाराष्ट्र में TET का पेपर लीक, टाली गई 28 जून की परीक्षा

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा  (MahaTET) का पेपर लीक हो गया है. जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के ठाणे से TET का पेपर लीक होने की खबर है.  महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (MAHA TET) 28 जून, 2026 को होना था, जिसमें राज्य भर से 4,28,122 कैंडिडेट के शामिल होने वाले थे. पेपर लीक होने के कारण इस परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है. शिक्षा विभाग परीक्षा की ओर से पेपर को स्थगित करने का ऐलान किया गया है. वहीं एग्जाम की नई तारीख की घोषणा जल्द कर दी जाएगी.

NEET परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद देश भर में हंगामा मचा हुआ था. इसी बीच TET का पेपर लीक होने की घटना ने शिक्षा विभाग की खराब कार्यप्रणाली को एक बार फिर उजागर कर दिया है.

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