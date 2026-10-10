स्मित मच्छार की बहादुरी को सलाम; जन्मदिन पर शुभांशु शुक्ला ने बच्चों को करियर टिप्स, स्कूल के दिन याद आ गए

पुष्प विहार स्थित बिरला विद्या निकेतन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने NDTV से खास बातचीत में कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी की जमकर सराहना की और उनके जल्द स्वस्थ होकर ड्यूटी पर लौटने की कामना की. इस दौरान उन्होंने अपने स्कूल के दिनों की यादें साझा करते हुए छात्रों को प्रेरित किया कि वे अपने सपनों का पीछा करें और करियर चुनते समय सही जानकारी व मार्गदर्शन का सहारा लें. शुभांशु शुक्ला ने कहा कि शिक्षकों, अभिभावकों और करियर काउंसलर्स की भूमिका बच्चों के भविष्य को दिशा देने में बेहद महत्वपूर्ण है. संयोग से आज उनका 41वां जन्मदिन भी है.

स्मित मच्छार की बहादुरी की तारीफ

कैप्टन स्मित मच्छार के साहसिक कार्य पर बात करते हुए शुभांशु शुक्ला ने कहा, मैं उन्हें बधाई दे रहा हूं और पूरी दुनिया उन्हें बधाई दे रही है. उन्होंने कमाल का काम किया है. इतनी सारी जानें बचाई हैं, बहुत ही साहसी काम किया है. मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हों और वापस अपनी ड्यूटी पर जाएं.

NDTV के साथ शुभांशु शुक्ला की खास बातचीत

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अपने स्कूल के दिनों को याद कर क्या बोले शुभांशु शुक्ला?

बातचीत के दौरान शुभांशु शुक्ला ने अपने स्कूली जीवन से जुड़ी यादें भी साझा कीं. लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़ाई करने वाले शुभांशु शुक्ला ने कहा कि उन्हें अपने स्कूल के दिनों की बहुत याद आती है. ग्रुप कैप्टन कहा कि किसी भी व्यक्ति की बड़ी उपलब्धियों की नींव स्कूल में ही रखी जाती है. उनके मुताबिक, स्कूल का समय जीवन के सबसे अच्छे दौरों में से एक होता है. उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने स्कूल के दिनों में वापस जाना चाहेंगे, हालांकि वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, उसे लेकर भी वह काफी उत्साहित हैं.

सपनों को पूरा करने के लिए छात्रों को दी सलाह

बचपन में एस्ट्रोनॉट या विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखने वाले छात्रों के बड़ी कक्षाओं में पहुंचने पर दबाव के कारण लक्ष्य से भटकने के सवाल पर शुभांशु शुक्ला ने करियर की सही योजना बनाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि बदलते समय में करियर के नए विकल्पों और उनसे जुड़े अवसरों की जानकारी होना बेहद जरूरी है. इसके लिए शिक्षकों, अभिभावकों और करियर काउंसलर्स की अहम भूमिका है. उन्हें चाहिए कि वे बच्चों को नए पेशों, नौकरियों और कारोबार से जुड़े अवसरों के बारे में सही जानकारी दें, ताकि छात्र अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार भविष्य की दिशा तय कर सकें.

अपने जन्मदिन पर शुभांशु शुक्ला ने बच्चों को दी खास टिप्स

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छात्रों के भविष्य में अभिभावकों की भी अहम भूमिका

शुभांशु शुक्ला के मुताबिक, जब छात्रों को अलग-अलग क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों की जानकारी मिलेगी, तो वे अपने लिए बेहतर विकल्प चुन पाएंगे. सही मार्गदर्शन से उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ने और देश के विकास में योगदान देने का अवसर मिल सकता है. उन्होंने अपने संदेश में छात्रों को सपनों के प्रति गंभीर रहने, सही जानकारी हासिल करने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने की सीख दी.

दिलचस्प संयोग यह है कि आज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जन्मदिन भी है. NDTV से बातचीत के दौरान उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गईं, जिस पर उन्होंने सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया. आज शुभांशु शुक्ला 41 साल के हो गए हैं. उनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में हुआ था.

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