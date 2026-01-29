महाराष्ट्र के स्कूल 30 जनवरी तक रहेंगे बंद, अजित पवार के निधन के बाद राजकीय शोक

Maharashtra school Close: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के बड़े नेता अजित पवार के निधन के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर है. अजित पवार के समर्थक लगातार अपने नेता के लिए दुख जता रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से भी राजकीय शोक की घोषणा की गई है. महाराष्ट्र में तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया, जिसमें 30 जनवरी तक सभी सरकारी संस्थानों में झंडे आधे झुके रहेंगे. वहीं इस दौरान तमाम स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है. 28 जनवरी की सुबह बारामती के पास एक विमान दुर्घटना में 66 साल के अजित पवार की मौत हो गई थी.

सीएम ने किया ऐलान

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के निधन के बाद राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. इसमें महाराष्ट्र के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 30 जनवरी 2026 तक बंद रखा जाएगा. इसके साथ ही राज्य में 28 जनवरी से 30 जनवरी तक राजकीय शोक मनाया जाएगा. इस दौरान कोई भी सरकारी कार्यक्रम नहीं होंगे और ज्यादातर ऑफिस बंद रहेंगे.

कैसे क्रैश हुआ अजित पवार का प्लेन?

डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन बारामती के पास क्रैश हुआ था, अजित पवार के समेत प्लेन में कुल पांच लोग सवार थे. सभी की इस विमान हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. हादसा तब हुआ जब विमान बारामती हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश कर रहा था. कई बार लैंडिंग की कोशिश के बाद प्लेन आखिरकार क्रैश हो गया. फिलहाल हादसे के असली कारण का पता नहीं लग पाया है, विमान हादसे की जांच शुरू हो चुकी है और जल्द ही रिपोर्ट सामने आएगी.

सीएम फडणवीस ने जताया दुख

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के निधन पर दुख जताते हुए कहा, जमीन से जुड़े जननेता, मेरे मित्र और सहयोगी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार इनकी विमान दुर्घटना में निधन की खबर से मन व्यथित है. मैंने अपना एक दमदार और दिलदार मित्र खो दिया है. यह मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती. यह घटना महाराष्ट्र के लिए अत्यंत पीड़ादायक है. मैं अजितदादा इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. उनके एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार के दुःख में हम सब साथ है.

