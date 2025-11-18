कड़ाके की ठंड के चलते यहां बदल गई है स्कूलों की टाइमिंग, नोट कर लीजिए नाम

School Timings Changed: नवंबर का महीना शुरू होते ही कड़ाके की ठंड पड़ना भी शुरू हो गया है. कई राज्यों में शीत लहर चल रही है और इससे बचने के लिए लोग अलाव और बाकी चीजों का सहारा ले रहे हैं. ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उन बच्चों को होती है, जिनका सुबह 7 या 8 बजे से स्कूल होता है. इसे देखते हुए अब कुछ राज्यों में स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया जा रहा है. हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ में स्कूलों का टाइम टेबल बदलने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद बाकी राज्य भी जल्द ऐसा कर सकते हैं.

मध्य प्रदेश में बदली टाइमिंग

मध्य प्रदेश के नौ जिलों में स्कूलों की टाइमिंग को बदला गया है. मौसम विभाग की तरफ से यहां कई जिलों के लिए गंभीर शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है. जिनमें धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, बैतूल, देवास, सीहोर, शाजापुर, विदिशा, रायसेन, सागर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, पन्ना, दमोह, जबलपुर, कटनी, मैहर और शहडोल जैसे जिले शामिल हैं.

यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर बताया गया है कि इंदौर में 18 नवंबर से स्कूल सुबह 9 बजे से शुरू होंगे. इसके अलावा भोपाल में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को सुबह 8:30 बजे के बाद ही बुलाया जाएगा. इसी तरह बाकी जिलों में भी टाइमिंग में बदलाव किा गया है.

हरियाणा में भी बदला टाइम

शीतलहर के चलते हरियाणा में पहले ही स्कूलों की टाइमिंग बदली जा चुकी है. यहां सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का समय सुबह 9:30 से कर दिया गया है, जो दोपहर 3:30 तक चलेंगे. इसके अलावा जिन स्कूलों में दो शिफ्ट चलती है, वहां सुबह 7:55 बजे से शाम पांच बजकर 15 मिनट तक स्कूल चलेंगे. हरियाणा में ये बदलाव 15 नवंबर से ही लागू हो चुका है.

बाकी राज्यों में भी प्लान

बढ़ती ठंड को देखते हुए बाकी दिल्ली-एनसीआर समेत बाकी जगहों पर भी स्कूलों की टाइमिंग में जल्द बदलाव किया जा सकता है. खासतौर पर नर्सरी से लेकर पांचवीं या 8वीं क्लास के छात्रों के लिए स्कूल टाइमिंग में बदलाव का फैसला लिया जा सकता है. हर साल शीतलहर के चलते जिला प्रशासन या सरकार की तरफ से ऐसे फैसले लिए जाते हैं.