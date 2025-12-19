विज्ञापन

यूपी समेत इन राज्यो में बदल गई स्कूलों की टाइमिंग, अब इतने बजे खुलेंगे स्कूल

School Timing Change: शीतलहर और घने कोहरे के चलते कई राज्यों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया जा रहा है, वहीं कुछ राज्यों में पहले ही ये फैसला लिया जा चुका है. सर्दियां खत्म होने तक अब स्कूल देरी से खुलेंगे.

School Timing change: स्कूलों की टाइमिंग बदली

School Timing Change: दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में कोहरे की घनी चादर छाई हुई है. कुछ जगह तो विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है और लोगों को सड़कों पर गाड़ी चलाने में भी परेशानी हो रही है. इसके साथ ही ठंड का कहर भी बढ़ता जा रहा है, कई राज्यों में शीतलहर चल रही है. इसी खराब मौसम के चलते अब स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया जा रहा है. यानी स्कूली बच्चों को सुबह जल्दी उठकर भयंकर ठंड और कोहरे में स्कूल नहीं जाना होगा. आइए जानते हैं कि कहां-कहां स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है और अब स्कूल कितने बजे खुलेंगे. 

यूपी में बदली स्कूलों की टाइमिंग 

उत्तर प्रदेश के कई इलाके पूरी तरह से कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं. आगरा में ताजमहल पूरी तरह से गायब हो चुका है, इसके नजदीक जाकर भी लोग इसे देख नहीं पा रहे हैं. यही वजह है कि अब प्रशासन ने स्कूलों की टाइमिंग बदलने का फैसला लिया है. लखनऊ में अब सुबह 9 बजे से खुलेंगे, वहीं सहारनपुर में 9:30 से स्कूल शुरू होंगे. यूपी के कुशीनगर में स्कूलों को 10 बजे खोला जाएगा. इसे लेकर तमाम जिलों के डीएम की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं. ये नियम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा. 

बिहार में भी हुआ बदलाव 

बिहार सरकार ने भी सभी सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव का फैसला लिया है. यहां अब सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक स्कूल चलेंगे. सरकार ने शीतलहर और कोहरे के चलते स्कूलों के समय में बदलाव करने का ये फैसला लिया है. बिहार के अलावा जम्मू-कश्मीर में भी स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है. वहीं कुछ बेहद ठंडे इलाकों में स्कूलों को कुछ दिन के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया. खासतौर पर कक्षा 1 से लेकर 8वीं के छात्रों को ये राहत दी जा रही है. 

इन राज्यों के अलावा बाकी कुछ राज्यों में पहले ही ये कदम उठा लिए गए थे, जिसमें हरियाणा भी शामिल है. हरियाणा सरकार की तरफ से नवंबर में ही स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया था. हरियाणा में स्कूल सुबह 9:30 बजे खुल रहे हैं. इसी तरह पंजाब में भी स्कूलों का समय बदलकर 9 बजे कर दिया गया था. आमतौर पर सर्दियों की शुरुआत होते ही ज्यादातर राज्यों में स्कूलों के समय में बदलाव किया जाता है. 

