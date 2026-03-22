Rajasthan Board Class 10th Result 2026 LIVE Updates: राजस्थान बोर्ड 23 मार्च यानी कल कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर देगा. जिन भी उम्मीदवारों ने राजस्थान बोर्ड 10वीं कक्षा की परीक्षा दी है, वो नतीजों का इंतजार कर रहे हैं (RBSE 10th Result Kab Aaega). ये इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. राजस्थान बोर्ड की और से पहले कहा गया है था की रिजल्ट 20 मार्च को जारी किया जाएगा. लेकिन अब इसे 23 मार्च को जारी किया जाना है. बता दें कि इस साल RBSE 10th परीक्षा में करीब 10 लाख बैठे थे. रिजल्ट को राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.
BSER Ajmer Board 10th Result 2026 LIVE Updates:
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Rajasthan Board 10th Result: कब हुई 10वीं की बोर्ड परीक्षा
Rajasthan Board 10th Result: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हुई थी जो कि 28 फरवरी तक चली थी. परीक्षाओं के लिए छह हजार 191 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे.
RBSE Rajasthan Board 10th Result: DigiLocker पर चेक कर सकेंगे रिजल्ट
RBSE Rajasthan Board 10th Result को आप DigiLocker पर भी जाकर चेक कर सकते हैं. इस लिंक पर results.digilocker.gov.in पर जाएं रिजल्ट देखा जा सकता है.