RBSE 5th, 8th Result 2026: Rajasthan Board 5वीं और 8वीं का रिजल्ट इस डेट को करेगा जारी, 26 लाख स्टूडेंट ने दिया था Exam

Board Exam Result 2026 : राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) कक्षा 5वीं और 8वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम 24 मार्च 2026 को घोषित करने जा रहा है. बता दें इस साल प्रदेश भर से लगभग 26 लाख से अधिक छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे. परिणाम घोषित होते ही छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे.

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इस बार छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि किसी को भी 'ऑटोमैटिक प्रमोशन' नहीं मिलेगा. राजस्थान बोर्ड के नियमों के अनुसार, कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों को अगली कक्षा में जाने के लिए कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य है. जो छात्र न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें सप्लीमेंट्री (कंपार्टमेंट) परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा, जिसकी तारीखें रिजल्ट के बाद घोषित होंगी.

रिजल्ट के समय वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की संभावना रहती है, इसलिए छात्र इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें: