राजस्थान में ठंड के चलते बढ़ाई गई छुट्टियां, 13 जिलों के लिए नए आदेश जारी, जानें कहां- कहां बंद रहेंगे स्कूल

राजस्थान के कई जिलों में ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है. जबकि बड़ी कक्षाओं का समय बदल दिया गया है. कुछ दिनों से राज्य में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है. जिससे कड़ाके की ठंड और घने कोहरे पड़ रहा है. ठंड के कारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने 11 जिलों के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी किया है. IMD के मुताबिक,1 5 जनवरी के बाद ही ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. ऐसे में स्टूडेंट्स की हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, जिला अधिकारियों ने 12 और 13 जनवरी के लिए अलग-अलग ज़िलों में स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं.

जयपुर में बंद रहेंगे स्कूल

ठंड के चलते जयपुर में, 12 से 13 जनवरी तक 5वीं क्लास तक की छुट्टियों की घोषणा की गई. जबकि 14 जनवरी से 9वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे. नागौर में 5वीं क्लास तक के स्कूल 12 और 13 जनवरी को बंद रहेंगे. दौसा में 12 जनवरी से क्लास 8 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं.

जालौर में 14 जनवरी तक स्कूल बंद

सीकर में क्लास 1 से 5 तक बंद हैं; जालौर में 5वीं क्लास तक की क्लास 12 से 14 जनवरी तक बंद रहेंगी. झुंझुनू में क्लास 1 से 8 तक की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं. झालावाड़/जूनागढ़ में 5वीं क्लास तक की क्लास 12 और 13 जनवरी को बंद रहेंगी.

हनुमानगढ़ में स्कूल सीधा 14 जनवरी को खुलेंगे, अजमेर में अगली सूचना तक क्लास 12 तक के स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चल रहे हैं. अधिकारियों ने माता-पिता को सलाह दी है कि वे बच्चों को सर्दियों के सही कपड़ों से अच्छी तरह सुरक्षित रखें और ज़िले के लेवल पर होने वाली आधिकारिक घोषणाओं पर नज़र रखें.

