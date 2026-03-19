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RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट NDTV पर कैसे देखें? यहां जानें सबसे आसान तरीका

परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही छात्र अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, 20 मार्च को रिजल्ट पोर्टल पर लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा.

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RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट NDTV पर कैसे देखें? यहां जानें सबसे आसान तरीका
इस साल मैट्रिक की परीक्षा में कुल 10,68,078 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था. 

Rajasthan Board exam Result 2026 :  राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं के नतीजे 20 मार्च को घोषित करने वाला है. ऐसे में स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइटों के साथ-साथ ndtv.in पर भी अपना परिणाम आसानी से देख सकते हैं. अगर आप बिना किसी तकनीकी परेशानी के अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:

राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट डायरेक्ट लिंक एनडीटीवी

राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट NDTV पर कैसे चेक करें | How to check Bihar Board 10th Result 2026 at www.ndtv.in

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.ndtv.in पर जाएं.
  • होमपेज पर 'बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2026' लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब यहां पर आपको बोर्ड एग्जाम रिजल्ट की लिस्ट मिलेगी.
  • आप Rajasthan Board Class 10 Exam Results 2026 पर क्लिक करिए.
  • खुलते ही एक फॉर्म खुलेगा. इसमें स्टूडेंट अपना नाम, नंबर, रोल नंबर आदि दर्ज करें. 
  • इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.
  • ऐसा करने आरबीएसई मैट्रिक रिजल्ट 2026 स्क्रीन पर खुल जाएगा.

इस साल मैट्रिक की परीक्षा में कुल 10,68,078 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था. बता दें कि बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही छात्र अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, 20 मार्च को रिजल्ट पोर्टल पर लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा.

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