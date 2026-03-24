RBSE Result Out : कोविड से लेकर अब तक, राजस्थान में बेटियों ने ही मारी बाजी, पिछले 10 साल का रिजल्ट देखें यहां

RBSE 10th Result Out 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के 10वीं के नतीजे जब भी स्क्रीन पर चमकते हैं, तो एक हेडलाइन अब 'परंपरा' बन चुकी है- 'बेटियों ने फिर मारी बाजी'. जी हां, पिछले एक एक दशक से हर बार प्रदेश की लड़कियां टॉप पर काबिज हैं. लड़कियों का शिक्षा के क्षेत्र उत्कृष्ट योगदान ने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक सोच को नई दिशा दी है.
साल 2016 से लेकर 2026 तक के आंकड़े गवाह हैं कि विपरीत परिस्थितियों, सीमित संसाधनों और ग्रामीण परिवेश की चुनौतियों को पार कर राजस्थान की बेटियों ने सफलता का जो परचम लहराया है, वह लड़कों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. तो बिना देर किए आइए पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड बताते हैं, जिसमें लड़कियों ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है.
10 साल का रिपोर्ट कार्ड: आंकड़ों की जुबानी बेटियों की कहानी
|ईयर
|लड़कियों का पासिंग पर्सेंटेज
|लड़कों का पासिंग पर्सेंटेज
|दोनों का अंतर
|2026
|94.20%
|93.63%
|0.57%
|2025
|93.45%
|92.80%
| 0.65%
|2024
|93.46%
|92.64%
0.82%
|2023
91.31%
|89.78%
|1.53%
|2022
|84.38%
|81.62%
|2.76 %
|2021
|99.62%
|99.51%
| 0.11%
|2020
|81.41%
|79.99%
|1.42%
|2019
|80.35%
|79.45%
| 0.90%
|2018
|79.95%
|79.79%
| 0.16%
|2017
|78.89%
|79.01%
|Exception
|2016
|76.02%
|75.03%
| 0.99%
जरूरी बात
आपको बता दें कि 2021 में कोविड के कारण प्रमोट किया गया था, बावजूद इसके लड़कियां लड़कों से आगे बनी रहीं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं