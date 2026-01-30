GTU Result 2026: गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने जारी किए UG और PG के नतीजे, ऐसे डाउनलोड करें अपनी मार्कशीट

GTU Result 2026 Out: अगर आपने इस साल गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (GTU) से अंडरग्रैजुएट (UG), पोस्टग्रैजुएट (PG) या डिप्लोमा की परीक्षा दी थी, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट घोषित कर दिए हैं. अब आप आधिकारिक वेबसाइट gtu.ac.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया बहुत आसान है, लेकिन आपके पास कुछ जरूरी जानकारियां होनी चाहिए. तभी आप स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. आइए जानते हैं GTU Result 2026 देखने के लिए क्या-क्या होना चाहिए और स्कोरकार्ड PDF कैसे डाउनलोड करें?

यह भी पढ़ें- SSC CGL टियर-2 की परीक्षा खत्म, जानें कब आएगी Answer Key और कैसे दर्ज करें आपत्ति

GTU Result 2026: रिजल्ट देखने के लिए क्या-क्या चाहिए?

एप्लीकेशन नंबर

जन्म तिथि

इन दोनों जानकारियों को हाथ में रखें, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपना रिजल्ट देख सकें.

GTU Result 2026: स्कोरकार्ड PDF कैसे डाउनलोड करें?

सबसे पहले यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट gtu.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर आपको 'GTU UG, PG Result/Scorecard 2026' का एक लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.

अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा. यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ (DOB) सही-सही भरें.

जानकारी भरने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें.

आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा. इसे ध्यान से चेक कर लें.

अब 'Download' बटन पर क्लिक करके इसे PDF फॉर्मेट में सेव कर लें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट जरूर निकलवा लें.

GTU Result 2026: मार्कशीट में क्या-क्या चेक करें?

आपका नाम और रोल नंबर

जन्म तिथि (DOB)

कुल मिले हुए अंक (Aggregate Marks)

हर विषय के अलग-अलग नंबर (Subject-wise Marks)

पासिंग परसेंटेज और रैंक

क्वालीफाइंग स्टेटस (पास या फेल)

GTU Result 2026: मेरिट लिस्ट और टॉपर्स की जानकारी

यूनिवर्सिटी जल्द ही अपनी वेबसाइट पर GTU Merit List 2026 और Toppers List भी अपलोड करेगी. इसे भी आप वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे.