Rajasthan 4th Grade Result 2026: राजस्थान में इन बड़ी भर्ती परीक्षाओं का आज आएगा रिजल्ट, नोट कर लें टाइमिंग

Rajasthan 4th Grade Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) की ओर से आज चार बड़ी भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया जा सकता है. उम्मीद है कि आज शाम 5 बजे से RSMSSB बोर्ड की वेबसाइट पर ये परिणाम जारी कर दिए जाएंगे. कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के प्रारंभिक परिणाम का अनुमोदन (Approval) कर दिया है. इसके साथ ही, बैठक में परिचालक भर्ती, ड्राइवर भर्ती परीक्षा के प्रारंभिक परिणाम का भी अनुमोदन (Approval) किया गया है. वहीं, जमादार ग्रेड सेकंड परीक्षा की आंसर की का भी अनुमोदन (Approval) किया गया.

बोर्ड ने मीटिंग में आज निम्नलिखित एजेंडा का अनुमोदन किया;

1. जमादार ग्रेड 2 परीक्षा की प्रोविजनल 🗝️

2. परिचालक परीक्षा प्री डीवी परिणाम

3. 4th class employee भर्ती प्री डीवी परिणाम।

मेरिट में सफल हुए सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई!

Results 16 जनवरी को वेबसाइट पर अपलोड होंगे। — Alok Raj (@alokrajRSSB) January 15, 2026

बोर्ड की ओर से जारी होने वाले रिजल्ट में प्रत्येक अभ्यर्थी की अंक, नॉर्मलाइजेशन से बढ़े-घटे अंक, कटऑफ और डिलीट सवालों की पूरी जानकारी मिलेगी. बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने अपील की है कि अभ्यर्थी शाम 5 बजे के बाद ही वेबसाइट पर जाएं. ताकि किसी भी तरह की तकनीकी समस्या ना हो.

नीता जी, मार्क्स घटने बढ़ने का हिसाब आज नहीं बता पाएंगे, वो आपको कल पूरे 21 लाख कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट में मिलेगा, हर कैंडिडेट के कितने मार्क्स घटे या बढे।

कल शाम 5 बजे तक इंतजार करो।

कृपया ये सबसे शेयर करो। https://t.co/9KFlpzOTHQ — Alok Raj (@alokrajRSSB) January 15, 2026

21 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने दी है परीक्षा

आपको बता दें कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी भर्ती है. इसमें 53 हजार 749 पदों के लिए करीब 21 लाख 17 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे. इसके अलावा परिचालक भर्ती परीक्षा में 500 पदों पर 79 हजार 489 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे. ड्राइवर के 2 हजार 756 पदों की भर्ती परीक्षा के लिए करीब 88 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे.

कैसे चेक करें नतीजे

अभ्यर्थी अपना रिजल्ट चेक करने के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट सेक्शन में रिजल्ट देख पाएंगे. इसके अलावा बोर्ड के द्वारा जारी करने पर उनका स्कोरकार्ड उनकी एसएसओ आईडी पर भी उपलब्ध हो जाएगा.