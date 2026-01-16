विज्ञापन

Rajasthan 4th Grade Result 2026: राजस्थान में इन बड़ी भर्ती परीक्षाओं का आज आएगा रिजल्ट, नोट कर लें टाइमिंग

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी भर्ती है. इसमें 53 हजार 749 पदों के लिए करीब 21 लाख 17 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे. इसके अलावा परिचालक भर्ती परीक्षा में 500 पदों पर 79 हजार 489 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे. ड्राइवर के 2 हजार 756 पदों की भर्ती परीक्षा के लिए करीब 88 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे. 

Rajasthan 4th Grade Result 2026: 21 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने ये परीक्षा दी है.

Rajasthan 4th Grade Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) की ओर से आज चार बड़ी भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया जा सकता है. उम्मीद है कि आज शाम 5 बजे से RSMSSB बोर्ड की वेबसाइट पर ये परिणाम जारी कर दिए जाएंगे. कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के प्रारंभिक परिणाम का अनुमोदन (Approval) कर दिया है. इसके साथ ही, बैठक में परिचालक भर्ती, ड्राइवर भर्ती परीक्षा के प्रारंभिक परिणाम का भी अनुमोदन (Approval) किया गया है. वहीं, जमादार ग्रेड सेकंड परीक्षा की आंसर की का भी अनुमोदन (Approval) किया गया.

बोर्ड की ओर से जारी होने वाले रिजल्ट में प्रत्येक अभ्यर्थी की अंक, नॉर्मलाइजेशन से बढ़े-घटे अंक, कटऑफ और डिलीट सवालों की पूरी जानकारी मिलेगी. बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने अपील की है कि अभ्यर्थी शाम 5 बजे के बाद ही वेबसाइट पर जाएं. ताकि किसी भी तरह की तकनीकी समस्या ना हो.

21 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने दी है परीक्षा

कैसे चेक करें नतीजे

अभ्यर्थी अपना रिजल्ट चेक करने के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट सेक्शन में रिजल्ट देख पाएंगे. इसके अलावा बोर्ड के द्वारा जारी करने पर उनका स्कोरकार्ड उनकी एसएसओ आईडी पर भी उपलब्ध हो जाएगा.

