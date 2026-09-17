Noel Tata Education: ससेक्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और INSEAD से मैनेजमेंट, इतने पढ़े-लिखे हैं नोएल टाटा

टाटा संस की तरफ से बुलाई गई एक बड़ी बोर्ड मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें एन चंद्रशेखरन की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर फिर वापसी हुई है. इसके अलावा टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर भी फैसला लिया गया, हालांकि नोएल टाटा दोनों ही फैसलों से सहमत नहीं थे और उन्होंने इसे लेकर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया. ऐसे में एक बार फिर नोएल टाटा का नाम चर्चा में आ गया है. आइए जानते हैं कि नोएल टाटा कौन हैं और उन्होंने किन विदेशी यूनिवर्सिटीज से अपनी पढ़ाई पूरी की है.

कौन हैं नोएल टाटा?

नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के मौजूदा चेयरमैन और रतन टाटा के सौतेले भाई हैं. उन्हें बिजनेस सेक्टर के दिग्गजों में गिना जाता है. हालांकि नोएल टाटा सिर्फ अपने कॉर्पोरेट अनुभवों के लिए नहीं, बल्कि अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिए भी जाने जाते हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई देश और विदेश के नामी संस्थानों से पूरी की है.

यूके से ली ग्रेजुएशन की डिग्री

नोएल टाटा ने ब्रिटेन (UK) की प्रतिष्ठित ससेक्स यूनिवर्सिटी (University of Sussex) से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. उन्होंने यहां इकोनॉमिक्स और बिजनेस से जुड़े विषयों में अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसने उन्हें बिजनेस और कॉरपोरेट जगत की बुनियादी समझ दी.

हालांकि नोएल यहीं नहीं रुके, उन्होंने इस डिग्री के बाद फ्रांस के मशहूर बिजनेस स्कूल INSEAD में दाखिला लिया और यहां से एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कोर्स किया. इस इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (IEP) ने उन्हें ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट और लीडरशिप की गहरी समझ दी, जिसके बाद वो इस सेक्टर के दिग्गज बने.

रतन टाटा के बाद मिली जिम्मेदारी

नोएल टाटा को रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई. वो पहले इस ट्रस्ट के एक ट्रस्टी के तौर पर काम कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें रतन टाटा का उत्तराधिकारी बनाया गया. नोएल को उनके शांत रवैये के लिए जाना जाता है और वो सुर्खियों में रहना पसंद नहीं करते हैं. इससे पहले आखिरी बार उनकी इतनी चर्चा चेयरमैन बनने के बाद हुई थी.

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