NIRF Ranking 2025: टॉप डेंटल कॉलेजों की लिस्ट, AIIMS के अलावा ये कॉलेज हैं बेस्ट

Best Dental College in india: मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी कॉलेज की तलाश अब खत्म हो जाएगी, ये रहे आपके कुछ ऑप्शन.

नई दिल्ली:

Best Dental College in india: मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी कॉलेज की तलाश अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं कई बेस्ट कॉलेजों के ऑप्शन. इन कॉलेजों को NIRF Ranking में अच्छी रैंक मिली है. इन बेस्ट कॉलेजों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली (AIIMS) को पहला स्थान मिला है. इसके बाद दूसरे नंबर पर चेन्नई का सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज है. वहीं तीसरे नंबर पर मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज और चौथे नंबर पर डा. वाई पाटिल विद्यापीठ पर हैं. 

सविता विश्वविद्यालय से यह पहला स्थान छीन लिया गया है और एम्स को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है. एम्स को भारत रैंकिंग 2025 की मेडिकल कैटगरी में भी टॉप संस्थान का दर्जा दिया गया है. देश के शीर्ष 20 डेंटल संस्थानों की लिस्ट इस प्रकार है.

  1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS Delhi)    
  2. सविता चिकित्सा एवं तकनीकी विज्ञान संस्थान चेन्नई    
  3. मौलाना आज़ाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान-दिल्ली
  4. डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, पुणे, महाराष्ट्र
  5. मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, मणिपाल, कर्नाटक
  6. ए.बी. शेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, मंगलुरु, कर्नाटक
  7. किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
  8. एसआरएम डेंटल कॉलेज, चेन्नई, तमिलनाडु
  9. शिक्षा 'ओ' अनुसन्धान,भुवनेश्वर, ओडिशा
  10. जेएसएस डेंटल कॉलेज और अस्पताल मैसूर, कर्नाटक
  11. मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, मंगलुरु, कर्नाटक
  12. स्नातकोत्तर दंत विज्ञान संस्थान रोहतक, हरियाणा
  13. गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और अस्पताल नागपुर, महाराष्ट्र
  14. गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम, केरल
  15. गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और अस्पताल अहमदाबाद, गुजरात
  16. गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और अस्पताल मुंबई, महाराष्ट्र
  17. शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़
  18. गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, पटियाला, पंजाब
  19. गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शिमला
  20. गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर

