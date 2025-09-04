NIRF रैंकिंग में दिल्ली के इन पांच कॉलेज ने मारी बाजी, टॉप-5 में शामिल

NIRF 2025 ranking of top 5 : एक बार फिर दिल्ली के कॉलेजों ने कमाल कर दिखाया है. NIRF (National Institutional Ranking Framework) 2025 की ताजा रैंकिंग में दिल्ली के पांच कॉलेजों ने टॉप-5 में अपनी जगह बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी धाक जमाई है-

NIRF रैंकिंग में दिल्ली के टॉप 5 कॉलेज

हिंदू कॉलेज, दिल्ली मिरांडा हाउस, दिल्ली हंसराज कॉलेज, दिल्ली किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली

NIRF रैंकिंग क्यों है इतनी खास ?

बता दें कि यह रैंकिंग हर साल शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है. यह रैंकिंग छात्रों और उनके माता-पिता के लिए बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि यह उन्हें अपने बच्चे के लिए सही कॉलेज चुनने में मदद करती है.

NIRF रैंकिंग क्या है ?

NIRF रैंकिंग उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक मानक मूल्यांकन ढांचा है. जो संस्थानों को अपने काम का आकलन करने और जहां जरूरत हो, सुधार करने का मौका देती है.