विज्ञापन

NIRF रैंकिंग में दिल्ली के इन पांच कॉलेज ने मारी बाजी, टॉप-5 में शामिल

दिल्ली के इन कॉलेजों का शानदार प्रदर्शन न केवल छात्रों और शिक्षकों के लिए गर्व की बात है, बल्कि यह देश में उच्च शिक्षा के बढ़ते स्तर का भी सबूत है.

Read Time: 1 min
Share
NIRF रैंकिंग में दिल्ली के इन पांच कॉलेज ने मारी बाजी, टॉप-5 में शामिल
यह रैंकिंग छात्रों और उनके माता-पिता के लिए बहुत उपयोगी होती है.

NIRF 2025 ranking of top 5 : एक बार फिर दिल्ली के कॉलेजों ने कमाल कर दिखाया हैNIRF (National Institutional Ranking Framework) 2025 की ताजा रैंकिंग में दिल्ली के पांच कॉलेजों ने टॉप-5 में अपनी जगह बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी धाक जमाई है-

NIRF Ranking 2025 LIVE: टॉप इंस्टीट्यूट की लिस्ट जारी, यहां देखें कैटगरी वाइज नाम यहां

NIRF रैंकिंग में दिल्ली के टॉप 5 कॉलेज

  1. हिंदू कॉलेज, दिल्ली
  2. मिरांडा हाउस, दिल्ली
  3. हंसराज कॉलेज, दिल्ली
  4. किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली
  5. सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली

NIRF रैंकिंग क्यों है इतनी खास ?

 बता दें कि यह रैंकिंग हर साल शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है. यह रैंकिंग छात्रों और उनके माता-पिता के लिए बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि यह उन्हें अपने बच्चे के लिए सही कॉलेज चुनने में मदद करती है. 

NIRF रैंकिंग क्या है ?

NIRF रैंकिंग उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक मानक मूल्यांकन ढांचा है. जो संस्थानों को अपने काम का आकलन करने और जहां जरूरत हो, सुधार करने का मौका देती है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NIRF Ranking 2025, Delhi Colleges, Top 5 Colleges, Miranda House, Hindu Colleg
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com