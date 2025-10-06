विज्ञापन

अब घर बैठे सीखिए AI, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी, जानिए क्या है NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी लॉन्च किया है. अब छात्र घर बैठे AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और अन्य उभरती टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं. नए डिजिटल प्लेटफॉर्म और पांच नए सेंटरों से छात्रों को इंडस्ट्री-रेडी स्किल्स मिलेंगी.

Read Time: 3 mins
Share
अब घर बैठे सीखिए AI, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी, जानिए क्या है NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी
नई दिल्ली:

NIELIT Digital University in India: डिजिटल इंडिया को और मजबूत बनाने और देश के युवाओं को टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए तैयार करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी लॉन्च किया है. यह यूनिवर्सिटी खासकर उन कोर्सेज पर फोकस करेगी, जिनकी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मांग है। अब लाखों छात्र घर बैठे हाई क्वालिटी वाली डिजिटल शिक्षा हासिल कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को इंडस्ट्री-रेडी बना सकते हैं.

डिजिटल एजुकेशन का नया प्लेटफॉर्म

NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी को इस तरह तैयार किया गया है कि छात्र घर बैठे इंडस्ट्री-लेवल स्किल्स सीख सकें. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और अन्य उभरती तकनीकें शामिल हैं. कोर्सेज फ्लेक्सिबल डिजिटल लर्निंग और वर्चुअल लैब्स के साथ आएंगे, जिससे छात्र प्रैक्टिकल एक्सपीरिएंस भी पा सकेंगे और भविष्य के करियर के लिए तैयार हो सकेंगे.

पांच नए सेंटर, देशभर में पहुंच

अश्विनी वैष्णव ने पांच नए NIELIT सेंटर भी लॉन्च किए हैं. ये सेंटर मुजफ्फरपुर, बालासोर, तिरुपति, लुंगलेई और दमन में शुरू किए गए हैं. नए सेंटरों से NIELIT की पहुंच और मजबूत होगी और छात्र देश के किसी भी हिस्से से आसानी से डिजिटल शिक्षा ले सकेंगे. यह पहल तकनीकी शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने और ग्रामीण और दूरदराज के छात्रों को अवसर देने की दिशा में बड़ी कदम है.

इंडस्ट्री के साथ मजबूत तालमेल

इस लॉन्च इवेंट में इंडस्ट्री और एकेडमी के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कई एमओयू साइन किए गए. इससे कोर्सेज इंडस्ट्री की मांग के अनुसार डिजाइन किए जाएंगे. साथ ही, इस इवेंट में 'AI और डिजिटल एजुकेशन' पर एक्सपर्ट पैनल डिस्कशन हुआ। DevSecOps कोर्स के टॉप-परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया और इस पूरे कार्यक्रम में 1,500 से अधिक छात्र, शिक्षाविद और टेक एक्सपर्ट्स शामिल हुए.

NIELIT क्या है

NIELIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत टॉप संस्था है. यह संस्था देश में स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल एम्पावरमेंट में अहम रोल निभाती रही है. NIELIT का नेटवर्क बड़ा है, जिसमें 56 सेंटर, 750 से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थान और 9,000 फैसिलिटेशन सेंटर शामिल हैं. इसने लाखों छात्रों को E&ICT डोमेन में सर्टिफाइड और इंडस्ट्री-रेडी बनाया है. NIELIT को शिक्षा मंत्रालय ने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया है, जिससे यह तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में और प्रभावी हो गई है.

ये भी पढ़ें-Bihar Board Exam 2026: बिहार बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Data Science Courses Online, Career Option, Career Option After 12th, Data Science And AI, Data Science And Ai Salary
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com