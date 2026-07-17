NEET Success Story: इंदौर के आराध्य गर्ग ने किया कमाल, AIR 110 के साथ बने शहर के टॉपर

हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर NEET-UG परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन कुछ ही विद्यार्थी अपनी मेहनत और लगन से देशभर में पहचान बना पाते हैं. इस बार इंदौर के आराध्य गर्ग ने ऐसा ही कर दिखाया है. NEET-UG 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 110 हासिल की है, जबकि जनरल कैटेगरी में 85वीं रैंक प्राप्त कर इंदौर के टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है.

उनकी यह सफलता न केवल परिवार और शिक्षकों के लिए गर्व का विषय है, बल्कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा भी बन गई है. आराध्य की उपलब्धि ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सही रणनीति, अनुशासन और लगातार अभ्यास से बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

NEET-UG 2026 में दिखाया शानदार प्रदर्शन

देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 का रिजल्ट घोषित होने के बाद इंदौर के आराध्य गर्ग चर्चा का केंद्र बन गए हैं. उन्होंने ऑल इंडिया स्तर पर 110वीं रैंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है. वहीं जनरल कैटेगरी में 85वीं रैंक हासिल कर उन्होंने प्रदेश के होनहार छात्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है.

इंदौर और मध्य प्रदेश का बढ़ाया मान

कड़े मुकाबले वाली इस परीक्षा में आराध्य की सफलता को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन से न केवल इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा है. रिजल्ट जारी होने के बाद उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया. परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और शिक्षक सभी उनकी इस सफलता से बेहद खुश हैं.

सफलता का श्रेय किसे दिया?

आराध्य गर्ग ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और नियमित अध्ययन को दिया है. उन्होंने बताया कि परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने समय का सही उपयोग किया और पढ़ाई के लिए एक निश्चित योजना बनाकर काम किया. उनका फोकस केवल ज्यादा पढ़ने पर नहीं, बल्कि सही तरीके से पढ़ने और बार-बार रिवीजन करने पर था.

मॉक टेस्ट और रिवीजन बने सफलता की कुंजी

आराध्य का मानना है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए नियमित अभ्यास बेहद जरूरी है. उन्होंने तैयारी के दौरान लगातार मॉक टेस्ट दिए और अपनी कमजोरियों पर काम किया. इसके साथ ही समय-समय पर रिवीजन करके उन्होंने विषयों पर मजबूत पकड़ बनाई. उनका कहना है कि आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे मजबूत आधार है.

लाखों छात्रों के बीच बनाई अलग पहचान

NEET-UG देशभर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है. हर वर्ष लाखों विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन शीर्ष रैंक हासिल करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है. ऐसे में ऑल इंडिया रैंक 110 प्राप्त करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और यही कारण है कि आराध्य की सफलता को विशेष माना जा रहा है.