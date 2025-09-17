विज्ञापन

Free Course: 11वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मिलेगी मदद, NCERT की फ्री कोर्स का उठाएं फायदा

बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने फ्री कोर्स की शुरुआत की है.

11वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मिलेगी मदद
नई दिल्ली:

NCERT Free Courses: अगले साल की बोर्ड परीक्षा की तैयारी में स्टूडेंट्स लगे हैं. जो छात्र परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनकी मदद करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने फ्री कोर्स की शुरुआत की है, जो बच्चों की परीक्षा में बेहतर नंबर लाने में मदद करेंगे. क्लास 11वीं औऱ 12वीं के अलग-अलग कोर्सेस के लिए ये कोर्स कराए जाएंगे. इकोनॉमिक्स, कैमिस्ट्री, फिजिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी और बायोलॉजी सहित अलग-अलग कोर्सेस SWAYAM पोर्टल पर मौजूद है. 

11वीं के लिए ये कोर्स हैं मौजूद

अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, कैमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, भूगोल, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोश्योलॉजी. ये सभी विषयों को 4 सप्ताह के समय अविध के साथ लॉन्च किया गया है. अगर आप इस फ्री कोर्स का फायदा उठाना चाहते हैं तो 22 सितंबर 2025 से आवेदन कर सकेंगे. ये सभी कोर्सेस NCERT  की फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए जाएंगे. कोर्सेज को चैप्टर में बांटा गया हैं और चैप्टर मॉड्यूल में बंटे हैं.

12वीं के लिए मौजूद हैं ये विषय

12वीं के छात्रों के लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, कैमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, भूगोल, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोश्योलॉजी पढ़ाया जाएगा. इसमें भी 24 सप्ताह कर पूरा किया जाएगा. कोर्सेस के लिए छात्र 22 सितंबर 2025 से आवेदन कर सकेंगे. अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 फरवरी 2025 है.  कोर्सेज को चैप्टर में बांटा गया हैं और चैप्टर मॉड्यूल में बंटे हैं. अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंट्स SWAYAM पोर्टल पर जाकर विजिट करें.

