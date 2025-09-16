विज्ञापन

आईपीयू पैरा-मेडिकल प्रोग्राम: स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग 17 सितंबर को

सीयूईटी स्कोर के आधार पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की मेरिट सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है.

Admission in IP University : आईपी यूनिवर्सिटी के पारा- मेडिकल प्रोग्राम ( कोड 124) में दाख़िले के लिए स्पेशल राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग 17 सितंबर को आयोजित होगी. इस काउंसलिंग का कंप्लीट शेड्यूल यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर उपलब्ध है.

काउंसलिंग में उम्मीदवारों को निम्नलिखित क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी

  • राष्ट्रीय स्तर के टेस्ट
  • विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा
  • सीयूईटी (CUET) स्कोर

आवश्यक दस्तावेज और शुल्क

आवेदकों को काउंसलिंग के दिन विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के पक्ष में 96,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट लाना होगा.
दाखिले के लिए आवश्यक अन्य सभी दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है.

पात्रता मानदंड

केवल 'नॉट एडमिटेड' उम्मीदवार ही इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं.
यदि किसी पिछले काउंसलिंग राउंड में आंशिक शैक्षणिक शुल्क जमा किया गया है, तो उसे इस राउंड में समायोजित नहीं किया जाएगा. मैनेजमेंट कोटे से पहले ही दाखिला ले चुके छात्र इस काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं.

अधिक जानकारी के लिए आप विश्वविद्यालय की वेबसाइटों www.ipu.ac.in और www.ipu.admissions.nic.in पर जाएं.

