MP बोर्ड ने बदली 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की डेट, छात्र यहां चेक करें नया टाइमटेबल

नए एग्जाम शेड्यूल के अनुसार कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का एग्जाम अब 6 मार्च 2026 को होगा. पहले ये एग्जाम फरवरी में होने वाला था. इसी तरह 12वीं कक्षा के उर्दू और मराठी विषयों का पेपर अब 6 मार्च को होगा. जबकि हिंदी का एग्जाम 7 मार्च, 2026 को होगा. ये सभी परीक्षाएं पहले फरवरी में होनी थी.

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया है. बोर्ड की और संशोधित टाइमटेबल जारी किया है. जो बच्चे इस साल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, वो एक बार एग्जाम के इस नए शेड्यूल को जरूर देख लें. क्योंकि परीक्षाओं की तारीखों के साथ-साथ कुछ विषयों का क्रम भी बदला गया है. एग्जाम शेड्यूल में किए गए बदलाव पर एमपी बोर्ड का कहना है कि यह छात्रों की सुविधा के चलते ऐसा किया गया है. एमपी बोर्ड एग्जाम के नए टाइमटेबल के अनुसार कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी 2026 से शुरू होंगी, जबकि कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 13 फरवरी से.

कई विषयों की डेट बदली

नए एग्जाम शेड्यूल के अनुसार कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का एग्जाम अब 6 मार्च 2026 में होगा. पहले ये एग्जाम फरवरी में होने वाला था. इसी तरह 12वीं कक्षा के उर्दू और मराठी विषयों की परीक्षा अब 6 मार्च को होगी, हिंदी का एग्जाम 7 मार्च 2026 को होगा. ये सभी परीक्षाएं पहले फरवरी में होनी थी.

बोर्ड ने साफ किया है कि केवल परीक्षा का दिन बदला गया है. परीक्षा के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सभी परीक्षाएं सुबह 9 बजे से शुरू होंगी जो कि दोपहर 12 बजे तक होगी. परीक्षाएं एक ही पाली में आयोजित होंगी.

छात्रों के पहुंचाएं जानकारी

परीक्षाओं की तारीखों में किए गए बदलाव को लेकर एमपी बोर्ड ने सभी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि संशोधित टाइमटेबल की जानकारी छात्रों और अभिभावकों तक पहुंचाई जाए. ऐसा कोई भी बच्चा न हो जिसके पास ये जानकारी न पहुंचे.

जो छात्र इस साल एमपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, वो एक बार जरूर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से पूरा अपडेटेड टाइमटेबल देख लें.

