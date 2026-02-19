MP Board: क्या दोबारा होगा 10वीं का अंग्रेजी का पेपर? जिसे टीचर ने वॉट्सऐप पर किया था अपलोड, जानें ताजा अपडेट

मध्यप्रदेश में मंगलवार को कक्षा 10वीं के अंग्रेजी के पेपर को एक टीचर ने अपने वॉट्सऐप स्टेटस पर अपलोड कर दिया था. जिसके बाद टीचर पर अब केस दर्ज किया गया है. ये मामला बुरहानपुर जिले का है. जानकारी के अनुसार परीक्षार्थियों को कथित तौर पर नकल कराने के लिए कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के दौरान अंग्रेजी विषय के पर्चे को सोशल मीडिया पर साझा किया. शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि इस घटना को लेकर बवाल मचने के बाद शिक्षिका के साथ ही परीक्षा केंद्र के अध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष को निलंबित भी कर दिया गया है.

अधिकारियों के मुताबिक, तुकईथड़ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय की परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक राजकुमारी सोनी ने प्रश्नपत्र की तस्वीर अपने वॉट्सऐप स्टेटस पर डाल दी थी. आरोप है कि प्राथमिक शिक्षिका सोनी ने परीक्षा में अनुपस्थित एक छात्र की टेबल पर रखे प्रश्नपत्र की तस्वीर खींचकर एक व्यक्ति को भी भेजी थी. ताकि इसे हल करके परीक्षार्थियों को नकल कराई जा सके.

क्या दोबारा होगी परीक्षा?

जिला प्रशासन का दावा है कि प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आयोजित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ और परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुई. अधिकारियों के मुताबिक शिक्षिका ने मंगलवार सुबह परीक्षा शुरू होने के बाद नौ बजकर छह मिनट पर अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र की तस्वीर अपने वॉट्सऐप स्टेटस पर डाली थी, जबकि परीक्षा केंद्र में 109 छात्र-छात्राओं को सुबह आठ बजकर 40 मिनट के पहले ही प्रवेश दे दिया गया था.

अधिकारियों ने बताया कि शिक्षिका को बोर्ड परीक्षा की गोपनीयता भंग करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है. पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार पाटीदार ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि शिक्षिका के खिलाफ मध्यप्रदेश मान्यताप्राप्त परीक्षा अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया, 'हम तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच कर रहे हैं.'

अधिकारियों ने बताया कि इंदौर संभाग के आयुक्त (राजस्व) डॉ. सुदाम खाड़े ने परीक्षा केंद्र के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार कुलकर्णी और सहायक केन्द्राध्यक्ष अनीता दीक्षित को दायित्वों के निर्वहन और शासकीय कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही के आरोपों में निलंबित कर दिया है. उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई.