MP Board क्लास 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड हुए जारी, इस लिंक पर जाकर करें डाउनलोड

MP Board Class 10th, 12th Admit Card: मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (MPBSE) ने क्लास 10 और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जो भी छात्र ये परीक्षा देने वाले हैं वो MPBSE की वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें. याद रखें एडमिट कार्ड के बिना एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी. इसलिए एडमिट कार्ड पेपर वाले दिन अपने साथ जरूर लेकर जाएं. एडमिट कार्ड MPBSE पोर्टल mpbse.mponline.gov.in पर जाकर डाउनलोड किए जा सकते हैं. आइए जानते हैं कि कब से क्लास 10 और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं.

MP बोर्ड क्लास 10 एग्जाम शेड्यूल

क्लास 10 के एग्जाम 13 फरवरी, 2026 से शुरू होनेवाले हैं. सबसे पहले उर्दू भाषा का एग्जाम होगा, इंग्लिश का एग्जाम (17 फरवरी), संस्कृत का (19 फरवरी), मैथेमेटिक्स का (24 फरवरी), साइंस का (27 फरवरी), सोशल साइंस का (2 मार्च), और हिंदी का (6 मार्च) को होगा. इस तरह से ये एग्जाम 6 मार्च को खत्म हो जाएंगे.

MP बोर्ड क्लास 12 एग्जाम शेड्यूल

क्लास 12 के एग्जाम 10 फरवरी, 2026 से शुरू हो रहे हैं. पहला पेपर इंग्लिश का है. उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथेमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी और सोशियोलॉजी जैसे बड़े सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं होंगी. एग्जाम 7 मार्च, 2026 तक चलेंगे.

कैसे डाउनलोज करें एडमिट कार्ड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए mpbse.mponline.gov.in लिंक पर जाएं. यहां पर एडमिट कार्ड से जुड़ा लिंक मिलेगा. अपनी क्लास के हिसाब से लिंक का चयन करें. क्लिक करके एक पेज खुलेगा. जिसमें बताई गई जानकारी को भर दें. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा. इसे डाउनलोड कर लें और एग्जाम वाले दिन इसे अपने साथ जरूर लेकर जाएंगे. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दौरान किसी भी तरह की परेशानी होने पर अपने स्कूल से संपर्क करें.