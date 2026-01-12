विज्ञापन

इस राज्य ने युवाओं के लिए शुरू की मुफ्त कोचिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में मिलेगी मदद

Mission Pragati Kya Ha: मिशन प्रगति के कार्यक्रम से बठिंडा सहित पूरे पंजाब के युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा. आप भी चाहें तो इसके तहत फ्री में कोचिंग ले सकते हैं. पहले बैच में 40 छात्रों का नामांकन हुआ है.

सभी जरूरी किताबें मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं.

पंजाब सरकार अपने राज्य के युवाओं के लिए एक खास योजना लेकर आई है. जिसके तहत युवाओं को फ्री में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोचिंग दी जाएगी. पंजाब सरकार ने इस योजना को ‘मिशन प्रगति' नाम दिया है. इस योजना का सीधा फायदा उन बच्चों को मिलेगा जो गरीब परिवार से आते हैं. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ‘मिशन प्रगति' के तहत मुफ्त शैक्षणिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं को भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने का ठोस प्रयास कर रही है. यह पहल उन ग्रामीण और मेधावी छात्रों की मदद करने के लिए शुरू की गई है जो कोचिंग का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं.

सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी), पुलिस और सशस्त्र बलों से संबंधित परीक्षाओं के लिए बठिंडा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में मुफ्त कोचिंग शुरू हुई है. क्लासरूम में पढ़ाई के अलावा कैंडिडेट्स को पंजाब पुलिस के अनुभवी ट्रेनर्स फिजिकल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं.

40 छात्रों का नामांकन

पहले बैच में 40 छात्रों का नामांकन हुआ है. सीएम ने कहा शिक्षण के साथ-साथ, उम्मीदवारों की समग्र तैयारी सुनिश्चित करने के लिए पंजाब पुलिस के अनुभवी लोग फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में काफी खर्च आता है.कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताबें काफी महंगी आती हैं. ऐसे में स्टडी मटीरियल छात्रों के लिए बड़ी चुनौती होते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए छात्रों को लाइब्रेरी का सदस्य बनाया जा रहा है और सभी जरूरी किताबें मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं. मान ने कहा कि लाइब्रेरी के सदस्य के रूप में पंजीकरण कराने वाले छात्रों को पुस्तकों और अध्ययन सामग्री तक मुफ्त पहुंच प्रदान की जाएगी.

मिशन प्रगति के कार्यक्रम से बठिंडा सहित पूरे पंजाब के युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा. आप भी चाहें तो इसके तहत फ्री में कोचिंग ले सकते हैं. इसके लिए पंजीकरण करवाना होगा.

