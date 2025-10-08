विज्ञापन

Maharashtra 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर जानें क्या है अपडेट, इस दिन आ सकता है टाइम-टेबल

Board Exam 2025: महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी और एचएससी परीक्षा 2026 में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। स्टेट बोल्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (MSBSHSE) फरवरी 2026 में 10वीं (SSC) और 12वीं (HSC) की परीक्षाएं करवा सकता है.

Read Time: 2 mins
Share
Maharashtra 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर जानें क्या है अपडेट, इस दिन आ सकता है टाइम-टेबल
नई दिल्ली:

Maharashtra Board SSC-HSC Exam Date Sheet 2026: महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी और एचएससी परीक्षा 2026 में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। स्टेट बोल्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (MSBSHSE) फरवरी 2026 में 10वीं (SSC) और 12वीं (HSC) की परीक्षाएं करवा सकता है. अगर आप एग्जाम की डेटशीट चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसआिट से डाउनलोड कर सकते हैं. इस आर्टिकल में जानिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका.

महाराष्ट्र 10वीं-12वीं एग्जाम कब होंगे

पिछले कुछ सालों के पैटर्न के अनुसार, इस बार भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी 2026 में शुरू होने की संभावना है. पिछले साल SSC परीक्षा 21 फरवरी से 17 मार्च 2025 तक आयोजित हुई थी, जबकि HSC परीक्षा 11 फरवरी से 18 मार्च 2025 तक हुई थी। 2025 में महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा में कुल 15,13,909 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। जिसमें से साइंस स्ट्रीम में 7,60,046 छात्र, आर्ट्स में 3,81,982 छात्र और कॉमर्स में 3,29,905 छात्र थे.

महाराष्ट्र 10वीं-12वीं एग्जाम की डेट शीट कैसे डाउनलोड करें

1. सबसे पहले महाराष्ट्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mahasscboard.in पर जाएं.

2. होमपेज पर 'Maharashtra SSC/HSC Date Sheet 2026' लिंक पर क्लिक करें.

3. स्क्रीन पर परीक्षा शेड्यूल दिखाई देगा.

4. इसे डाउनलोड करके आगे के लिए सेव कर लें.

Maharashtra Class 10-12th Exam 2026: आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट

mahresult.nic.in

msbshse.co.in

mh-ssc.ac.in 

sscboardpune.in ह

महाराष्ट्र 10वीं-12वीं एग्जाम का एडमिट कार्ड कब आएगा

छात्रों को एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी किए जाते हैं। परीक्षा से पहले अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट जरूर लें. परीक्षा से पहले डेटशीट जरूर चेक करें ताकि कोई कंफ्यूजन न हो. एडमिट कार्ड में सही जानकारी और फोटो चेक करें, परीक्षा के दिन समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचें और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ रखें. अगर किसी तरह की समस्या आती है तो आधिकारिक हेल्पलाइन या स्कूल-कॉलेज प्रशासन से मदद लें.

ये भी पढ़ें-NTA UGC NET December Exam 2025: दिसंबर यूजीसी नेट परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, इस दिन होगा एग्जाम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra Board SSC Exam 2026, HSC Exam Date Sheet 2026, Board Exam, Board Exam 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com