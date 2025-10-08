विज्ञापन

NTA UGC NET December Exam 2025: दिसंबर यूजीसी नेट परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, इस दिन होगा एग्जाम

UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिन उम्मीदवारों को ये परीक्षा देनी है वे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

NTA UGC NET December Exam 2025: दिसंबर यूजीसी नेट परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, इस दिन होगा एग्जाम
नई दिल्ली:

NTA UGC NET December 2025 Registration: यूजीसी नेट की परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूर खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने दिसंबर परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अगर आप इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई कर लें. आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है. इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 7 नवंबर 2025 है. उम्मीदवारों के लिए आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए  करेक्शन विंडो 10 नवंबर से 12 नवंबर 2025 तक खोली जाएगी. 

  • जनरल कैटेगरी - 1150 रु
  • ईडब्ल्यूएस व ओबीसी एनसीएल कैटेगरी - 600 रु
  • एससी, एसटी, दिव्यांग कैटेगरी - 325 रु

NTA UGC NET December 2025: शैक्षणिक योग्यता

NTA UGC NET परीक्षा में शामिल होने के लिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों से मास्टर डिग्री या समकक्ष परीक्षा में कम से कम 55 फीसदी नंबर होने चाहिए.(ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में 50 फीसदी अंक). इसके अलावा चार साल का ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवार भी नेट दे सकते हैं. लेकिन उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि आप यूजीसी नेट की परीक्षा उस विषय में दे सकते हैं जिसमें आप Phd करेंगे.

सीबीटी मोड में होगी परीक्षा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) यूजीसी नेट की परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में 85 विषयों के लिए UGC-NET जून 2025 आयोजित करेगी.यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए आवेदन करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप हेल्पलाइन नंबर-011-40759000 और 011-69227700 या ई-मेल ugcnet@nta.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं.

UGC NET, Ugc Net 2025 Application Form, UGC NET Dec, UGC NET December, UGC NET Dates
