अभिनेता राघव लॉरेंस ने अपने घर को बनाया स्कूल, बच्चों को देंगे Free education

Raghava Lawrence Transforms His First Home Into Free School : फिल्म इंडस्ट्री में जहां सितारों की चकाचौंध दिखती है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी कमाई को समाज सेवा में लगाते हैं. ऐसे ही एक बड़े दिल वाले शख्स हैं एक्टर-प्रोड्यूसर राघव लॉरेंस. फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ, वे अपने 'मातृम्' आंदोलन के जरिए हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते रहे हैं. अब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है - उन्होंने अपने पहले घर को बच्चों के लिए एक मुफ़्त स्कूल में बदल दिया है.

राघव लॉरेंस ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "मुझे आप सभी को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी फिल्म 'कंचना 4' की शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है और लगभग आधी हो चुकी है. इस फिल्म के लिए मुझे जो एडवांस पैसा मिला है, उससे मैं अपने दिल के करीब एक नई सामाजिक पहल शुरू कर रहा हूं"

Kanchana 4 is rolling and halfway through — I'm Happy to Announce That I'm Transforming My First Home into a Free School for Children with my Kanchana 4 Advance - with the First Teacher Being a Child Who Grew Up in my home 🙏



I'm so delighted to share some exciting news with… pic.twitter.com/qvcCYQruGE — Raghava Lawrence (@offl_Lawrence) September 11, 2025

उन्होंने आगे बताया, "मैं इस बार अपने पहले घर को बच्चों के लिए एक मुफ़्त शिक्षा स्कूल में बदलने जा रहा हूं." यह सुनकर हर कोई हैरान और खुश है कि एक स्टार अपनी पहली कमाई के घर को इतना नेक काम के लिए समर्पित कर रहा है.

डांस मास्टर से एक्टर तक का सफर, फिर घर बना अनाथों का सहारा

राघव लॉरेंस ने अपने इस घर से जुड़ी एक भावुक कहानी भी बताई. उन्होंने लिखा, "यह मेरा पहला घर था, जिसे मैंने एक डांस मास्टर के तौर पर अपनी कड़ी मेहनत और बचत से खरीदा था. बाद में, मैंने इस घर को अनाथालय के बच्चों के लिए समर्पित कर दिया था और मेरा परिवार किराए के घर में रहने चला गया था."

आज जब उनके अपने बच्चे बड़े हो गए हैं और अपनी-अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके हैं, तो राघव लॉरेंस ने एक बार फिर इस घर को एक बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया है. उन्होंने गर्व से कहा, "आज मुझे इस घर को एक बार फिर एक नेक काम के लिए समर्पित करने पर गर्व है."

राघव लॉरेंस की यह पहल सिर्फ स्कूल खोलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक बेहद दिल छू लेने वाला पहलू भी है. उन्होंने बताया, "मुझे और भी ज़्यादा खुशी और गर्व इस बात पर हो रहा है कि स्कूल में मैं जिस पहले टीचर की नियुक्ति कर रहा हूं, वह मेरे घर में पले-बढ़े बच्चों में से एक है. राघव ने उम्मीद जताई कि उनका ये बच्चा बड़ा हो गया है और अब समाज के लिए कुछ करने को तैयार है. उन्होंने इस नई पहल के लिए अपने फैंस से आशीर्वाद और समर्थन मांगा है, जैसी वे हमेशा देते आए हैं.

यह पहला मौका नहीं है जब राघव लॉरेंस ने दरियादिली दिखाई हो. कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक बुजुर्ग दंपत्ति की मदद करने की पेशकश की थी. ये बुजुर्ग ट्रेन में मिठाइयां बेचकर अपना गुज़ारा करते थे. राघव ने उन्हें एक लाख रुपये देने की बात कही, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हुई और कई दूसरे लोग भी उस दंपत्ति की मदद के लिए आगे आए.