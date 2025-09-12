NIOS 10वीं का नया सिलेबस जारी, यहां से करें डाउनलोड

NIOS Class 10 Social Science Syllabus 2025-26: अगर आप NIOS (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग) से 10वीं की पढ़ाई कर रहे हैं और अगले साल यानी 2025 में परीक्षा देने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है! NIOS ने 10वीं क्लास का नया सिलेबस जारी कर दिया है. खासकर जो छात्र अक्टूबर 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें तो ये नया सिलेबस तुरंत डाउनलोड कर लेना चाहिए. ये आपका पढ़ाई का सबसे बड़ा साथी बनने वाला है.
अक्सर बच्चे बिना सिलेबस देखे ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। नया सिलेबस आपकी नाव का पतवार है, जो आपको सही दिशा में ले जाएगा. इससे आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक जरूरी हैं, परीक्षा में किस तरह के सवाल आते हैं, और कितने नंबर के आते हैं.
सिर्फ सिलेबस ही नहीं, और भी बहुत कुछ मिलेगा!
NIOS ने सिर्फ सिलेबस ही नहीं दिया है, बल्कि आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर डिजाइन भी जारी किए हैं. ये चीज़ें क्यों खास हैं?
NIOS 10वीं सोशल साइंस परीक्षा की खास बातें (एक नज़र में):
जानकारी डिटेल्स
बोर्ड NIOS
क्लास 10वीं
विषय सोशल साइंस (सामाजिक विज्ञान)
विषय कोड 213
परीक्षा का समय 3 घंटे
कुल नंबर 100
कुल सवालों की संख्या 51
सोशल साइंस में किस मॉड्यूल से कितने नंबर के सवाल आएंगे?
यह जानना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस हिस्से पर ज़्यादा ध्यान देना है.
1. India and the World Through the Ages - 32 नंबर
2. India: Natural Environment, Resources and Development -27 नंबर
3. Democracy at Work - 28 नंबर
4. Contemporary India: Issues and Goals - 13 नंबर
कुल 100
आप देख सकते हैं कि 'भारत और दुनिया सदियों से' वाला मॉड्यूल सबसे ज़्यादा नंबर का है. इसका मतलब है कि इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा.
नया सिलेबस 2025-26 (सोशल साइंस):
ये सिलेबस दो हिस्सों में बंटा है: TMA (ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट) और टर्म एंड एग्जामिनेशन.
TMA (40% सिलेबस): इसमें कुल 12 पाठ हैं. ये आपके असाइनमेंट के लिए हैं।
टर्म एंड एग्जामिनेशन (60% सिलेबस): इसमें कुल 16 पाठ हैं. ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए हैं.
Module -1 India and World through Ages
L-0 Introduction to Social Science
L-1 Ancient World
L-2 Medieval World
L-3: Modern World – I
L-4: Modern World – II
L-5: Impact of British Rule on India: Economic Social and Cultural (1757-1857)
L-6: L-6 : Religious and Social Awakening in Colonial India
L-7: Popular Resistance to the British Rule
L-8: Indian National Movement
Module 2 India: Natural Environment, Resources and Development
L-11 Bio-diversity
L-12 Agriculture in India
L-14 Population Our Greatest ResourceL-
L-9 : Physiography of India
L-10 : Climate
L-13 : Transport and Communication
Module 3 Democracy at Work
L-15 Constitutional Values and Political System in India
L-17 India: A Welfare State
L-18 Local Government and Field Administration
L-22 People's Participation in the Democratic Process
L-16 : Fundamental Rights and Fundamental Duties
L-19 : Governance at the State Level
L-20 : Governance at the Union Level
L-21 : Political Parties and Pressure Groups
Module 4 Contemporary India: Issues and Goals
L-24 National Integration and Secularism
L-26 Environmental Degradation and Disaster ManagementL-
L-23 : Challenges to Indian Democracy
L-25 : Socio-Economic Development And Empowerment of Disadvantaged Groups
L-27 : Peace and security
प्रश्न पत्र का पैटर्न (कैसे सवाल आएंगे?):
सवालों के प्रकार सवालों की संख्या हर सवाल के नंबर कुल नंबर
ऑब्जेक्टिव टाइप (MCQ) 20 1 20
ऑब्जेक्टिव टाइप (MCQ) 15 2 30
बहुत छोटे उत्तर (VSA) 6 2 12
छोटे उत्तर (SA) 6 3 18
स्किल (मैप) 2 4 08
लंबे उत्तर (LA) 2 6 12
कुल 51 100
