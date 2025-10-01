विज्ञापन

नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ा मौका, IIIT का नया ई-एमटेक और ई-एमबीए कोर्स

IIIT E-MTech-E-MBA Course: ट्रिपलआईटी जनवरी 2026 से ई-एमटेक (AI-डेटा साइंस) और ई-एमबीए कोर्स शुरू कर रहा है, जिससे नौकरी करने वाले बिना जॉब छोड़े पढ़ाई कर सकेंगे. क्लासेस ऑनलाइन होंगी, वीकेंड पर चलेंगी. इसमें प्रैक्टिकल्स भी डिजिटल टूल्स से होंगे.

नई दिल्ली:

IIIT E-MTech-E-MBA Course: आज के समय में करियर में ग्रोथ पाने के लिए लगातार सीखते रहना जरूरी है. खासकर जब दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा साइंस की तरफ बढ़ रही हो. ऐसे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) ने नौकरी करने वालों के लिए सुनहरा अवसर दिया है. इंस्टीट्यूट जनवरी 2026 से ई-एमटेक (AI और डेटा साइंस) और ई-एमबीए जैसे खास ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने जा रहा है. जानिए यह आपके लिए कैसे खास हो सकता है.

नौकरी छोड़े बिना एमटेक की पढ़ाई

ई-एमटेक कोर्स खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जो पहले से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं. अच्छी बात यह है कि इस कोर्स में प्रैक्टिकल और पढ़ाई दोनों पूरी तरह ऑनलाइन होंगी यानी आपको जॉब छोड़ने या ऑफिस टाइम के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं होगी.

एडमिशन के लिए शर्तें 

आपको अपनी कंपनी से एक्सपीरिएंस सर्टिफिकेट और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) देना होगा.

सीटें लिमिटेड होंगी, मिनिमम 40 और मैक्सिमम 150 छात्रों को ही एडमिशन मिलेगा.

ज्यादा आवेदन आने पर इंटरव्यू भी लिया जा सकता है.

ई-एमबीए करियर ग्रोथ का दूसरा रास्ता

IIIT सिर्फ टेक्निकल कोर्स ही नहीं बल्कि ई-एमबीए भी शुरू कर रहा है. मैनेजमेंट फील्ड में आगे बढ़ने वालों के लिए यह कोर्स बड़ा मौका है. इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और क्लासेस जल्द शुरू होंगी. 

वीकेंड पर क्लास, वर्क-स्टडी बैलेंस आसान

इन कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है कि सभी क्लासेस पूरी तरह ऑनलाइन होंगी. शनिवार और रविवार को दिन में क्लास चलेंगी. जरूरत पड़ने पर शुक्रवार रात को भी क्लास ली जा सकती है. सभी प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन टूल्स के जरिए कराए जाएंगे, जिससे आपको कैंपस आने की जरूरत नहीं होगी. इससे जॉब करने वाले लोग आसानी से पढ़ाई और काम दोनों को मैनेज कर पाएंगे.

फीस और स्ट्रक्चर

ई-एमटेक कोर्स की फीस करीब तय कर ली गई है और इसे वित्त समिति की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा. हालांकि, संस्थान का कहना है कि फीस को इस तरह रखा जाएगा, जिससे प्रोफेशनल्स आसानी से पढ़ाई जारी रख सकें.

करियर के नए दरवाजे खुलेंगे

आईटी विभाग के हेड डॉ. मनीष कुमार का कहना है कि यह पहल हायर एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच नए तरह का सहयोग मॉडल बनेगी. इससे प्रोफेशनल्स अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ेंगे और साथ ही AI और डेटा साइंस जैसे भविष्य के सबसे डिमांडिंग फील्ड्स में एक्सपर्ट बन पाएंगे.

