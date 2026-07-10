JoSAA Counselling 2026: राउंड 4 सीट अलॉटमेंट जारी, जानें कैसे करें चेक और आगे क्या करना होगा

देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) ने JoSAA Counselling 2026 Round 4 Seat Allotment Result जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने काउंसलिंग के चौथे राउंड में हिस्सा लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट josaa.nic.in पर जाकर अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं.

JoSAA के माध्‍यम से कहां मिलता है एडमिशन

JoSAA के माध्यम से देश के 23 IIT, IISc बेंगलुरु, 31 NIT, IIEST शिबपुर, 26 IIIT और 56 अन्य सरकारी तकनीकी संस्थानों (GFTIs) में दाखिला दिया जाता है. सीटों का आवंटन उम्मीदवार की JEE Main/JEE Advanced रैंक, श्रेणी (Category), भरी गई पसंद (Choices) और उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाता है.

ऐसे करें JoSAA Round 4 Seat Allotment चेक

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देख सकते हैं-

- JoSAA की आधिकारिक वेबसाइट josaa.nic.in पर जाएं

- "Round 4 Seat Allotment Result" लिंक पर क्लिक करें

- अपना JEE Main Application Number या संबंधित लॉगिन दर्ज करें

- पासवर्ड भरकर लॉगिन करें

- स्क्रीन पर अलॉट किया गया संस्थान और कोर्स दिखाई देगा

- भविष्य के लिए सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें

सीट मिलने के बाद क्या करना होगा?

अगर किसी उम्मीदवार को चौथे राउंड में सीट आवंटित हुई है, तो उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर एडमिशन की आरंभिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसमें आमतौर पर सीट एक्सेप्टेंस (Seat Acceptance), जरूरी दस्तावेज अपलोड करना, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना, Freeze, Float या Slide विकल्प चुनना शामिल होता है. निर्धारित समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर आवंटित सीट रद्द हो सकती है.

ऑनलाइन चुनाव करने की अंतिम तारीख

JoSAA के कार्यक्रम के अनुसार, चौथे राउंड में सीट पाने वाले उम्मीदवारों को 13 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग, दस्तावेज अपलोड और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. कुछ मामलों में फीस भुगतान से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए अतिरिक्त समय निर्धारित किया गया है.