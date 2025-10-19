विज्ञापन

JEE Mains Registration 2026: जेईई मेन्स जनवरी परीक्षा की तारीख घोषित, जानें कब से एग्जाम शुरू

JEE Mains Registration 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जनवरी जेईई मेन्स परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी गई है.

JEE Mains Registration 2026: जेईई मेन्स जनवरी परीक्षा की तारीख घोषित, जानें कब से एग्जाम शुरू
नई दिल्ली:

JEE Mains Registration 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जनवरी जेईई मेन्स परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है. जेईई मेन्स परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. जारी शेड्यूल के मुताबिक, 21 से 30 जनवरी 2025 तक परीक्षा चलेगी. जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अक्टूबर में ही शुरू हो जाएंगे. जेईई मेन्स की परीक्षा साल में दो बार आयोजित कराई जाती है.ये परीक्षा कंप्यूटर मोड होगा यानी सीबीटी मोड में एग्जाम होगा.

एग्जाम सेंटर बढ़ाया जा रहा है 

एनटीए ने बताया है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल होने वाले हैं ऐसे में स्टूडेंट्स को एग्जाम देने में दिक्कत न हो इसलिए परीक्षा केंद्रों के रूप में शहरों की संख्या बढ़ाई जा रही है. इसके अलावा, विकलांग उम्मीदवारों की जरूरतों को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. जेईई मेन्स की परीक्षा के लिए अक्टूबर में कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया जाएगा.

आधार ऑथेंटिकेशन 

एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकेंगे.जनवरी सेशन की परीक्षा 21 से 30 जनवरी तक होगी. वहीं अप्रैल सेशन की परीक्षा 1 से 10 फरवरी के बीच होगी. एनटीए ने इस बार से आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग और पता प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नोटिफिकेशन देखें. 

