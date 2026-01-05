JEE Mains 2026 Exam City Slip कब आएगी? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप डाउनलोड करने का तरीका

NTA JEE Mains 2026 Exam City Slip Date: जेईई मेंस 2026 में शामिल होने जा रहे छात्रों का सिटी इंटिमेशन स्लिप का इंतजार खत्म होने जा रहा है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही इसे जारी करने वाली है. इस स्लिप से आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम किस शहर में है, ताकि आप पहले से ही तैयार हो सकें. अगर आप भी इस बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो यहां जानिए सिटी स्लीप कहां और कब तक आएगी और परीक्षा से जुड़ी हर डिटेल्स..

JEE Mains 2026 City Slip कब और कहां मिलेगा

21 जनवरी 2026 से जेईई मेंस की परीक्षा शुरू होने जा रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, जनवरी 2026 के दूसरे हफ्ते के आखिरी-आखिरी तरह एग्जाम सिटी रिलीज कर दी जाएगी. स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर सिटी इंटीमेशन स्लिप देख और डाउनलोड कर सकते हैं. यह स्लिप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत जरूरी है. इसे डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि परीक्षा के दिन कोई परेशानी न हो.

JEE Mains 2026 City Intimation Slip डाउनलोड कैसे करें

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर कैंडिडेट एक्टिविटी सेक्शन में 'City Slip Download Link' सर्च करें.

अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालें.

लॉगिन पर क्लिक करें.

आपकी सिटी इंटिमेशन स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी.

इसे डाउनलोड और सेव कर लें. PDF में डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल लें.

JEE Mains 2026 की डिटेल्स

यह परीक्षा CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर होगी. पहला सेशन 21 जनवरी से शुरू होगा और रिजल्ट 12 फरवरी, 2026 तक जारी होगी. दूसरा सेशन 1-10 अप्रैल, 2026 से शुरू होगा और रिजल्ट 20 अप्रैल तक आएंगे. जो भी कैंडिडेट्स जेईई मेंस क्वालिफाई करेंगे, वे जेईई एडवांस (JEE Advanced 2026) में शामिल हो सकते हैं.

JEE Advanced 2026 की डेट

जेईई एडवांस 2026 की परीक्षा 17 मई 2026 को दो शिफ्ट में होगी. पेपर-1 सुबह 9-12 बजे तक होगा. पेपर-1 दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक होगा. इसका रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल 2026 से शुरू होगा.

जेईई मेंस और जेईई एडवांस एग्जाम क्या हैं

JEE मेंस नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, जो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कोर्सेज के लिए होता है. जेईई मेंस में अच्छा स्कोर NITs, IIITs, CFTIs और अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन दिलाता है. जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाइंग परीक्षा भी यही है, जो IIT में एडमिशन दिलाता है. इस एग्जाम में फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथ्स से जुड़े सवाल आते हैं. साल में दो बार ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाती है, जिससे छात्र अपने स्कोर को सुधार सकते हैं.

