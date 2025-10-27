विज्ञापन

जेईई मेन 2026 की परीक्षा दो सेशन में होगी, यहां देखें परीक्षा की तारीख

NTA की ओर से जेईई मेन्स की परीक्षा दो सेशन में होगी, जिसके लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है. एग्जाम को लेकर अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें.

जेईई मेन 2026 की परीक्षा दो सेशन में होगी, यहां देखें परीक्षा की तारीख
नई दिल्ली:

JEE Main 2026: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की ओर से जेईई मेन्स की परीक्षा अगले साल 2026 जनवरी और अप्रैल में दो सेशन में आयोजित की जाएगी. जिसकी तारीखों की घोषणा कर दी गई है. संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई मेन्स) 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार jeemain.nta.nic.in पर जाकर सत्र 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं और परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएंगी. हालांकि आवेदन फॉर्म फिलहाल जारी नहीं की गई है. उम्मीद है इसी सप्ताह जारी किए जाएंगे.

सेशन 1 की परीक्षा इतने तारीख को होगी

एनटीए इंजीनियरिंग छात्रों की सुविधा के लिए एग्जाम सेंटर की संख्या बढ़ाने पर भी काम कर रहा है. सत्र 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और परीक्षाएँ अगले वर्ष 21 से 30 जनवरी के बीच आयोजित की जाएंगी. सेशन 2 अप्रैल 2026 में आयोजित किया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र जनवरी के फाइनल सप्ताह में उपलब्ध होंगे. परीक्षाएं 1 से 10 अप्रैल, 2026 तक आयोजित की जाएंगी.

एनटीए, आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से यूआईडीएआई से नाम, जन्मतिथि, लिंग, फोटोग्राफ और पता प्राप्त करेगा  हालांकि आधार में पिता/माता/अभिभावक का नाम आदि दर्ज नहीं है, इसलिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में ये डिटेल्स अलग से भरने होंगे.

अगर किसी उम्मीदवार के आधार कार्ड और 10वीं कक्षा के शैक्षिक प्रमाण पत्र/मार्कशीट में कोई गलती है, तो एनटीए द्वारा ऑनलाइन आवेदन के दौरान इसे सही करने का ऑप्शन दिया जाएगा.

