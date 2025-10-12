JEE Main 2026 Registration: फॉर्म भरने की प्रैक्टिस के लिए NTA ने जारी किया डमी लिंक, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

JEE Main 2026 Demo Portal: अगर आप अगले साल होने जा रहे जेईई मेन (JEE Main 2026) में बैठने जा रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है.नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इस बार रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले ही डमी लिंक जारी कर दिया है, ताकि स्टूडेंट्स पहले से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस समझ सकें और उन्हें बाद में किसी तरह की परेशान न हो. दरअसल, जेईई मेन देश के लाखों छात्रों का सपना होता है. हर साल बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इसमें शामिल होते हैं. इस एग्जाम के जरिए ही उन्हें NITs, IIITs और अन्य टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन मिलता है. जो छात्र जेईई मेन पास करते हैं, वही आगे चलकर जेईई एडवांस्ड (JEE Advanced) के लिए एलिजिबल होते हैं, जिससे IITs में एडमिशन मिलता है.

JEE Main 2026 Session 1 कब होगा

NTA के मुताबिक, जेईई मेन 2026 का सेशन 1 जनवरी में आयोजित किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 2025 से शुरू होने की उम्मीद है. मतलब अब बहुत कम समय बचा है, इसलिए जो भी छात्र इंजीनियरिंग में एडमिशन का सपना देख रहे हैं, उन्हें अब तैयारी में जुट जाना चाहिए.

डमी लिंक क्यों जारी किया गया

हर साल हजारों छात्र रजिस्ट्रेशन के वक्त गलतियां कर बैठते हैं, जैसे नाम की स्पेलिंग मिस्टेक, डॉक्यूमेंट अपलोड में दिक्कत या फॉर्म सबमिट करने में एरर. इन परेशानियों से बचाने के लिए एनटीए ने demo.nta.nic.in पर डमी लिंक जारी किया है, जो बिल्कुल असली रजिस्ट्रेशन पोर्टल की तरह काम करता है. सिर्फ फर्क इतना है कि यहां किया गया रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं होगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है.

JEE Main 2026 डमी रजिस्ट्रेशन से क्या फायदा होगा

रजिस्ट्रेशन के वक्त गलती की संभावना जीरो होगी.

असली फॉर्म भरते वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी.

वेबसाइट के हर सेक्शन से आप पहले ही फैमिलियर हो जाएंगे.

डॉक्यूमेंट अपलोड और प्रिव्यू जैसी स्टेप्स की प्री-प्रैक्टिस हो जाएगी.

JEE Main 2026 डमी रजिस्ट्रेशन कैसे करें

सबसे पहले वेबसाइट demo.nta.nic.in पर जाएं. होमपेज पर 'Public Examinations Management Platform' का डमी पेज खुलेगा. वहां कैंडिडेट पोर्टल पर क्लिक करें. फिर 'JEE Main 2026 Session 1' सेक्शन चुनें और अप्लाई करें. अब गाइडलाइंस, न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के तीन ऑप्शन दिखेंगे। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें. सभी गाइडलाइंस ध्यान से पढ़ें और प्रोसेस बटन दबाएं. अब आपका डमी फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमें नाम, पता और जरूरी डिटेल्स भरें. सब कुछ भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें. अब आपका जेईई मेन का डमी रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा.

ये भी पढ़ें-दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों की हो जाती है बल्ले-बल्ले! जानिए कितना मिलता है बोनस?