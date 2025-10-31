JEE Main 2026: जेईई मेन्स के लिए 40 दिन का मुफ्त क्रैश Crash Course, IIT कानपुर के एक्सपर्ट कराएंगे तैयारी

JEE Main 2026 Crash Course: शिक्षा मंत्रालय की प्रमुख पहल "SATHEE" के अंदर आने वाले पोर्टल पर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (IIT कानपुर) ने JEE मेन जनवरी 2026 सत्र की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक फ्री 40-दिनों का ऑनलाइन क्रैश कोर्स शुरू किया है. 1 नवंबर से शुरू होने वाले इस कोर्स का मकसद छात्रों की समझ को मज़बूत करना और उनके पूरे परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने के लिए तैयार करना है.

क्या -क्या पढ़ाया जाएगा

इसमें IITians द्वारा संचालित लाइव और रिकॉर्ड किए गए इंटरैक्टिव सेशन, डेली प्रैक्टिस, लेशन-वाइज परीक्षाएं और एक अखिल भारतीय मॉक टेस्ट सीरीज़ शामिल होंगी. शिक्षार्थियों को पर्सल प्रोग्रेसिव ट्रैकिंग के लिए AI-बेस्ट परफॉर्मेंस विश्लेषण तक भी पहुंच प्राप्त होगी. यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक फ्री गाइडलाइन, मोटिवेशनल सेशन और डाउट सॉल्यूएशन के लि हेल्प दिया जाएगा. सभी रिसोर्स -लेक्चरर, प्रैक्टिस कंटेंट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट सहित - "साथी" प्लेटफ़ॉर्म और इसके मोबाइल ऐप (Android और iOS पर उपलब्ध) पर फ्री उपलब्ध हैं.

फिलहाल में चल रही इतनी फ्री क्लासेस

आईआईटी कानपुर और शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था. SATHEE प्लेटफ़ॉर्म पर फिलहाल में JEE, NEET, CUET, CLAT, ICAR, SSC, RRB और IBPS परीक्षाओं की फ्री तैयारी करवाता है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप कई भाषाओं में तैयारी कराई जाती है.

ये भी पढ़ें-AISSEE 2026 Registration: सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, फटाफट करें अप्लाई

जेईई मेन्स की परीक्षा जनवरी-फरवरी में शुरू होगी. आवेदन की प्रक्रिया बस कुछ दिनों में शुरू होने वाली है. एनटीए की ओर से जल्द रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी.