IIT मद्रास के मुफ्त AI कोर्स, हिंदी में कोडिंग से लेकर अकाउंटिंग सीखने का मौका

IIT Madras AI Courses: आईआईटी मद्रास के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म 'स्वयं प्लस' (SWAYAM Plus) ने ये तमाम एआई कोर्स लॉन्च किए हैं, इनमें कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है.

IIT मद्रास ने लॉन्च किए मुफ्त एआई कोर्स

IIT Madras AI Courses: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कई नौकरियों के लिए खतरा बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इससे कई नए दरवाजे भी खुल रहे हैं. एआई के साथ चलने वाले लोगों को कई बड़े मौके मिल सकते हैं और सैलरी भी कई गुना बढ़ सकती है. इसीलिए ज्यादातर लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि आखिर एआई कोर्स कहां से करें और सबसे अच्छा कोर्स कौन सा होगा. ऐसे ही लोगों के लिए आईआईटी मद्रास ने 6 एआई कोर्स लॉन्च किए हैं, खास बात ये है कि ये सभी एआई कोर्स मुफ्त हैं. आइए जानते हैं कि कैसे इनके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये कोर्स कब से शुरू हो रहे हैं. 

सभी के लिए एआई कोर्स 

दरअसल आईआईटी मद्रास के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म 'स्वयं प्लस' (SWAYAM Plus) ने 'AI for All' की शुरुआत की है. इसका मकसद पूरे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजुकेशन को आसान बनाना और हर इंसान तक पहुंचाना है. इस पहल के तहत हिंदी में 6 मुफ्त ऑनलाइन एआई कोर्स पेश किए जा रहे हैं. यानी अलग-अलग बैकग्राउंड वाले लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर अपनी स्किल्स को अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए पहले से एआई या कोडिंग के बारे में किसी जानकारी की जरूरत नहीं है. 

ऐसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

आईआईटी मद्रास के इन मुफ्त कोर्सेस के लिए swayam-plus.swayam2.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. यहां रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपनी पसंद का कोर्स चुनना होगा. हर कोर्स का समय 25 से 45 घंटे का है. 26 जनवरी तक आप इनके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 

अब सवाल है कि क्या इन कोर्सेस के लिए सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा? जो लोग सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं उन्हें फीस देकर ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड परीक्षा (proctored examination) देनी होगी. ये एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसे पास करने वाले लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा. 

ये हिंदी एआई कोर्स सीख सकते हैं आप

AI for Educators: ये कोर्स टीचर बनने की इच्छा रखने वालों और K-12 टीचर्स के लिए है, जो एआई बेस्ड टीचिंग मैथड और मूल्यांकन पर आधारित होगा.

AI in Physics: ग्रेजुएट (UG) और पोस्ट ग्रेजुएट (PG) छात्रों के लिए, जो फिजिक्स की समस्याओं को हल करने में एआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स खास है. 

AI in Chemistry: यूजी और पीजी छात्रों के लिए, इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया मॉडलिंग को कवर किया गया है.

AI in Accounting:  कॉमर्स और मैनेजमेंट के छात्रों के लिए ये कोर्स बनाया गया है, इससे वो अकाउंटिंग की हर जानकारी ले सकते हैं. 

Cricket Analytics with AI: रियल टाइम क्रिकेट डेटा और विज़ुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के जरिए स्पोर्ट्स एनालिसिस सीखने का खास मौका. 

AI/ML using Python: इसमें एआई और एमएल के लिए पायथन प्रोग्रामिंग, सांख्यिकी और डेटा विज़ुअलाइजेशन शामिल है.

